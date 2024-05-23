Как сделать вкусные и питательные сладкие рисовые шарики: рецептом поделился нутрициолог

На своей странице нутрициолог Levi Jensen опубликовал рецепт вкусных сладостей, которые придутся по вкусу детям и тем, кто активно занимается спортом. Ведь вкусности очень питательны и очень похожи на магазинный фитнес батончик, но этот домашний и из натуральных ингредиентов.

Ингредиенты Рисовые хлебцы 10 Банан 1 шт Финики (большие) 5 шт Арахисовое масло 1/3 чашки Черный шоколад

Приготовление:

Смешайте рисовые хлебцы, банан, финики и арахисовое масло в кухонном комбайне или блендере;

Сделайте из них тугие шарики;

Окуньте в темный шоколад, с помощью зубочистки;

Положите в холодильник на несколько минут.

Совет:

Можете добавить больше рисовых хлебцов, ведь они бывают разные по составу;

Не берите солёные хлебцы

Храните в герметичном контейнере в холодильнике и наслаждайтесь!

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