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Как сделать вкусные и питательные сладкие рисовые шарики: рецептом поделился нутрициолог

Как сделать вкусные и питательные сладкие рисовые шарики: рецептом поделился нутрициолог

Натуральные конфеты / Фото: Credits

Быстрый рецепт полезных сладостей, которые очень понравятся вашей семье.

На своей странице нутрициолог Levi Jensen опубликовал рецепт вкусных сладостей, которые придутся по вкусу детям и тем, кто активно занимается спортом. Ведь вкусности очень питательны и очень похожи на магазинный фитнес батончик, но этот домашний и из натуральных ингредиентов.

Ингредиенты

Рисовые хлебцы
10
Банан
1 шт
Финики (большие)
5 шт
Арахисовое масло
1/3 чашки
Черный шоколад

Приготовление:

  • Смешайте рисовые хлебцы, банан, финики и арахисовое масло в кухонном комбайне или блендере;
  • Сделайте из них тугие шарики;
  • Окуньте в темный шоколад, с помощью зубочистки;
  • Положите в холодильник на несколько минут.

Совет:

  • Можете добавить больше рисовых хлебцов, ведь они бывают разные по составу;
  • Не берите солёные хлебцы

Храните в герметичном контейнере в холодильнике и наслаждайтесь!

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