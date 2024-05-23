Как сделать вкусные и питательные сладкие рисовые шарики: рецептом поделился нутрициолог

Быстрый рецепт полезных сладостей, которые очень понравятся вашей семье.
На своей странице нутрициолог Levi Jensen опубликовал рецепт вкусных сладостей, которые придутся по вкусу детям и тем, кто активно занимается спортом. Ведь вкусности очень питательны и очень похожи на магазинный фитнес батончик, но этот домашний и из натуральных ингредиентов.
Ингредиенты
- Рисовые хлебцы
- 10
- Банан
- 1 шт
- Финики (большие)
- 5 шт
- Арахисовое масло
- 1/3 чашки
- Черный шоколад
Приготовление:
- Смешайте рисовые хлебцы, банан, финики и арахисовое масло в кухонном комбайне или блендере;
- Сделайте из них тугие шарики;
- Окуньте в темный шоколад, с помощью зубочистки;
- Положите в холодильник на несколько минут.
Совет:
- Можете добавить больше рисовых хлебцов, ведь они бывают разные по составу;
- Не берите солёные хлебцы
Храните в герметичном контейнере в холодильнике и наслаждайтесь!
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