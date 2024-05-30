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Как сделать вкусный малиновый десерт с тестом фило: секрет фуд-блогера

Как сделать вкусный малиновый десерт с тестом фило: секрет фуд-блогера

Малиновый десерт с тестом фило / Фото: Credits

К этому вкусному десерту просто невозможно остаться безразличным, ведь малина очень точно оттеняет его сладкий вкус.

На своей странице Instagram фудблогер thefoodhub.by_ilona делится с читателями очень вкусными и простыми рецептами, которыми можно каждый день радовать себя и свою семью. В одном из своих видео она показала рецепт вкусного десерта с малиной, который вы захотите сделать и еще не раз повторить.

Ингредиенты

Тесто фило
13 писем
Сливочное масло
80 г
Яйца
2 шт
Сахар
2/3 стакана
Йогурт
1,5 стакана
Малина

Приготовление:

  • Тесто разморозить и сложить каждый лист гармошкой;
  • Форму смазать маслом и выложить туда тесто;
  • Яйца, сахар, йогурт и масло хорошо перемешать или взбить блендером;
  • Залить этой смесью тесто и выложить ягоды;
  • Отправить в разогретую до 190 ℃ духовку на 30-40 мин.

Приятного аппетита!

Советы:

Вместо малины можно использовать любые любимые ягоды.

Таким вкусным десертом, в небольшом количестве вы можете побаловать себя даже на диете.

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