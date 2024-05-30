Как сделать вкусный малиновый десерт с тестом фило: секрет фуд-блогера

К этому вкусному десерту просто невозможно остаться безразличным, ведь малина очень точно оттеняет его сладкий вкус.
На своей странице Instagram фудблогер thefoodhub.by_ilona делится с читателями очень вкусными и простыми рецептами, которыми можно каждый день радовать себя и свою семью. В одном из своих видео она показала рецепт вкусного десерта с малиной, который вы захотите сделать и еще не раз повторить.
Ингредиенты
- Тесто фило
- 13 писем
- Сливочное масло
- 80 г
- Яйца
- 2 шт
- Сахар
- 2/3 стакана
- Йогурт
- 1,5 стакана
- Малина
Приготовление:
- Тесто разморозить и сложить каждый лист гармошкой;
- Форму смазать маслом и выложить туда тесто;
- Яйца, сахар, йогурт и масло хорошо перемешать или взбить блендером;
- Залить этой смесью тесто и выложить ягоды;
- Отправить в разогретую до 190 ℃ духовку на 30-40 мин.
Приятного аппетита!
Советы:
Вместо малины можно использовать любые любимые ягоды.
Таким вкусным десертом, в небольшом количестве вы можете побаловать себя даже на диете.
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