Как сделать вкусный малиновый десерт с тестом фило: секрет фуд-блогера

К этому вкусному десерту просто невозможно остаться безразличным, ведь малина очень точно оттеняет его сладкий вкус.

На своей странице Instagram фудблогер thefoodhub.by_ilona делится с читателями очень вкусными и простыми рецептами, которыми можно каждый день радовать себя и свою семью. В одном из своих видео она показала рецепт вкусного десерта с малиной, который вы захотите сделать и еще не раз повторить.

Ингредиенты Тесто фило 13 писем Сливочное масло 80 г Яйца 2 шт Сахар 2/3 стакана Йогурт 1,5 стакана Малина

Приготовление:

Тесто разморозить и сложить каждый лист гармошкой;

Форму смазать маслом и выложить туда тесто;

Яйца, сахар, йогурт и масло хорошо перемешать или взбить блендером;

Залить этой смесью тесто и выложить ягоды;

Отправить в разогретую до 190 ℃ духовку на 30-40 мин.

Приятного аппетита!

Советы:

Вместо малины можно использовать любые любимые ягоды.

Таким вкусным десертом, в небольшом количестве вы можете побаловать себя даже на диете.

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