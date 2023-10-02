Как сохранить мясо без холодильника, если не будет электричества: готовим куриную тушенку дома

Рецепт тушенки из курицы в домашних условиях прост в приготовлении и поможет прокормить семью в случае блекаутов.
Приготовить тушенку из курицы в домашних условиях просто, мисо получается вкусным и сочным.
Ингредиенты:
- 3 кг курицы,
- 60 г соли,
- 20-30 г приправы для курицы,
- 20 г перца горошком,
- 30 мл растительного масла.
Рецепт приготовления куриной тушенки
- Курицу хорошо промыть, отрезать отходы и порубить на куски. Можно купить отдельные части курицы.
- Посолить курицу, хорошо помазать приправой. Добавить масло и оставить мясо час, чтобы оно хорошо замариновалось.
- Обжарить куски курицы со всех сторон на сковороде до золотистого цвета.
- На дно банки добавить перец горошком и плотно заполнить курицей.
- Жир, оставшийся от обжарки на сковороде, также добавить в банки. Также в каждую банку долить по 2 столовые ложки воды. Плотно закрыть банками крышками.
- Поставить банки в большую кастрюлю, заполнить вместимость полностью водой и стерилизовать примерно 4 часа на маленьком огне.
- После этого оставить банки в воде, пока вода не остынет до комнатной температуры.
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