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Как сохранить мясо без холодильника, если не будет электричества: готовим куриную тушенку дома

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
215
Время на прочтение
1 мин
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Как сохранить мясо без холодильника, если не будет электричества: готовим куриную тушенку дома

Куриная тушенка

Рецепт тушенки из курицы в домашних условиях прост в приготовлении и поможет прокормить семью в случае блекаутов.

Приготовить тушенку из курицы в домашних условиях просто, мисо получается вкусным и сочным.

Ингредиенты:

  • 3 кг курицы,
  • 60 г соли,
  • 20-30 г приправы для курицы,
  • 20 г перца горошком,
  • 30 мл растительного масла.

Рецепт приготовления куриной тушенки

  • Курицу хорошо промыть, отрезать отходы и порубить на куски. Можно купить отдельные части курицы.
  • Посолить курицу, хорошо помазать приправой. Добавить масло и оставить мясо час, чтобы оно хорошо замариновалось.
  • Обжарить куски курицы со всех сторон на сковороде до золотистого цвета.
  • На дно банки добавить перец горошком и плотно заполнить курицей.
  • Жир, оставшийся от обжарки на сковороде, также добавить в банки. Также в каждую банку долить по 2 столовые ложки воды. Плотно закрыть банками крышками.
  • Поставить банки в большую кастрюлю, заполнить вместимость полностью водой и стерилизовать примерно 4 часа на маленьком огне.
  • После этого оставить банки в воде, пока вода не остынет до комнатной температуры. 

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Дата публикации
Просмотры
215
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