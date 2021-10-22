Как украсить кексы на Хэллоуин: простые и интересные идеи

Как украсить кексы на Хэллоуин: простые и интересные идеи

Угощения с таким дизайном точно понравятся вашим гостям.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают один из самых интересных и необычных праздников Хэллоуин. В этот день принято украшать свои дома красивыми тыквами и различным "страшным" декором, приглашать гостей и готовить что-то вкусное.

Отличным украшением стола, и по совместительству десертом, станут праздничные кексы. Каждый из них можно декорировать по-разному: кремом, мастикой, посыпать съедобным декором или полить глазурью.

Мы собрали для вас несколько интересных и простых вариантов украшения кексов, который вы можете повторить у себя на кухне.

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