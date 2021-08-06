Как варить кукурузу: рецепт и рекомендации

Как варить кукурузу: рецепт и рекомендации

Вареная кукуруза – деликатес родом из детства.

Казалось бы, чего уж проще сварить початок кукурузы. Оказывается, здесь тоже есть свои секреты.

Выбор початков

Прежде всего надо правильно выбрать кукурузу, чтобы не пришлось в жару 2 часа кочегарить у плиты.

Для отваривания выбирайте молодые початки, которые будут особенно сочными и не потребуют долгой варки.

Покупая кукурузу, обращайте внимание на листья и кукурузные рыльца (волосы). Они ни в коем случае не должны быть сухие, что свидетельствует о том, что початки давно сорваны или перезрелые.

Зерна у молодой кукурузы светло-желтые. Чем ярче и насыщеннее цвет зерен, тем старше початки.

Зерна должны плотно прилегать друг к другу и быть мягкие на ощупь, при надавливании из них выделяется сок. Если зерна не полные, а имеют вмятины, значит кукуруза уже перезрела.

Подготовка к отвариванию

Для варки початки следует очистить, хотя некоторые предпочитают варить кукурузу прямо в листьях.

Если початки большие, разрежьте их пополам.

Если же вам досталась зрелая кукуруза, предварительно замочите ее на пару часов в холодной воде.

Варка кукурузы

Подготовленные початки следует уложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения и варить под крышкой на среднем огне.

Современные селекционеры потрудились на славу, и сейчас выведено много сортов, не требующих долгого отваривания. Молодую кукурузу варите не более 15-20 минут. Для зрелых початков время варки увеличивайте до 30-40 минут. Если сомневаетесь, готова ли кукуруза, попробуйте 1-2 зернышка.

Чтобы кукуруза была ароматнее, на дно кастрюли уложите слой кукурузных листьев, а на них – початки, которые тоже покройте листьями.

Во время варки воду солить не следует, иначе зерна получатся жестковатые.

Если любите сладковатую кукурузу, варите ее с добавлением 1 столовой ложки сахара.

Подача

Готовые початки подавайте горячими. Отдельно подайте соль, чтобы каждый досаливал их по вкусу. Обычную соль можно заменить сванской или любой другой ароматизированной солью.

Чтобы придать кукурузе мягкий сливочный привкус, полейте ее растопленным сливочным маслом.

Чтобы готовая кукуруза оставалась сочной, держите ее в отваре.

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