Как варить рис для суши: профессиональный повар раскрыл секрет

Рис для суши – основа японской кухни, от качества приготовления которой зависит вкус всего блюда.
На странице o_gorodnik профессиональный повар поделился своими секретами идеального приготовления риса для суши, который не разваливается, не прилипает и у которого именно тот изысканный вкус, что раскрывает весь потенциал суши.
Ингредиенты:
- Рис для суши 200 г
- Холодная вода 210 г
- Рисовый уксус 30 г
- Сахар 20
- Соль 2 г
Приготовление:
- Возьмите рис и промойте шесть раз в холодной воде и максимально слейте всю воду.
- Добавьте к нему 210 мл воды и оставьте замачиваться на 10 минут.
- После этого плотно закройте рис фольгой и крышкой.
- Поставьте рис на плиту и доведите до кипения на максимально возможном огне.
- Как только вы услышали, что рис закипел, сразу убавляйте огонь на минимум и варите ровно 10 минут.
- Затем выключайте рис и оставьте еще на 10 минут, чтобы он дошел.
- Ни в коем случае не открывайте крышку.
- Тем временем сварите заправку: возьмите рисовый уксус, сахар и соль.
- Поставьте на плиту, прогрейте, но не доводите до кипения. Держите до полного растворения сахара и соли.
- Через 10 минут открывайте рис и добавьте заправку.
- Осторожно перемешайте.
- Накройте крышкой, чтобы он немного остыл.
Благодаря этим секретам профессионального повара вы сможете получить идеальный рис для суши, который поможет вам насладиться вкусом восточной кухни.
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