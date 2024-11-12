Как варить рис для суши: профессиональный повар раскрыл секрет

Рис для суши – основа японской кухни, от качества приготовления которой зависит вкус всего блюда.

На странице o_gorodnik профессиональный повар поделился своими секретами идеального приготовления риса для суши, который не разваливается, не прилипает и у которого именно тот изысканный вкус, что раскрывает весь потенциал суши.

Ингредиенты:

Рис для суши 200 г

Холодная вода 210 г

Рисовый уксус 30 г

Сахар 20

Соль 2 г

Приготовление:

Возьмите рис и промойте шесть раз в холодной воде и максимально слейте всю воду. Добавьте к нему 210 мл воды и оставьте замачиваться на 10 минут. После этого плотно закройте рис фольгой и крышкой. Поставьте рис на плиту и доведите до кипения на максимально возможном огне. Как только вы услышали, что рис закипел, сразу убавляйте огонь на минимум и варите ровно 10 минут. Затем выключайте рис и оставьте еще на 10 минут, чтобы он дошел. Ни в коем случае не открывайте крышку. Тем временем сварите заправку: возьмите рисовый уксус, сахар и соль. Поставьте на плиту, прогрейте, но не доводите до кипения. Держите до полного растворения сахара и соли. Через 10 минут открывайте рис и добавьте заправку. Осторожно перемешайте. Накройте крышкой, чтобы он немного остыл.

Благодаря этим секретам профессионального повара вы сможете получить идеальный рис для суши, который поможет вам насладиться вкусом восточной кухни.

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