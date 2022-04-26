Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт

Готовить таким способом кашу можно и на плите, и в мультиварке.

Гречка - очень вкусная, полезная каша и дает длительное чувство сытости. Ее можно есть и взрослым, и детям. Более того, сочетать эту замечательную кашу можно с любыми котлетами, сосисками, курицей или стейком.

Мы же сегодня предлагаем вам попробовать приготовить гречку очень вкусным и простым способом. Такая каша точно понравится вашей семье.

Ингредиенты:

гречка

1 луковица

1 морковка

итальянский травы

смесь перцев

соль

оливковое масло

сливочное масло

зеленая петрушка или укроп

Приготовление:

Возьмите 200 г гречки и хорошо промойте под проточной водой. В результате вода должна быть полностью чистой.

Переложите гречку в миску и залейте чистой водой. Оставьте крупу набухать на кухонном столе приблизительно на 2 часа.

Тем временем займитесь овощами. Очистите и нарежьте мелкими кубиками лук и натрите на мелкой терке морковку.

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Разогрейте сковороду, налейте на нее небольшое количество оливкового масла и высыпите лук. Пассеруйте лук, пока он не станет прозрачным, чтобы придать ему немного сладковатости, можно добавить щепотку сахара.

Когда лук будет готов, отправляйте к нему морковку и тушите все вместе еще несколько минут.

Когда гречка набухнет, слейте воду, а саму кашу отправьте в сковороду к луку и морковке. Залейте все стаканом воды, накройте крышкой, поставьте огонь на минимум и готовьте периодически помешивая. Воды в сковороде не должно остаться. А если она испарилась, а гречка еще не готова - просто подлейте немного, но лучше кипяченой.

Посолите, поперчите, добавьте любимые сушеные травы и небольшой кусочек сливочного масла. Теперь нарубите мелко петрушку (или укроп) и тоже добавьте. Хорошо все перемешайте. Гречка готова.

Приятного аппетита!

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