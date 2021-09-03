Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт

Такой картофель получается очень нежным, а благодаря луку и сливочному маслу — сладковатым. Прекрасно с ним сочетается сельдь, свежий салат, стейк или сочная котлета.

Наверное, одно из самых популярных блюд украинцев - это картофельное пюре. Мы его готовим часто, и у каждого это простое блюдо получается по-своему, потому что кто-то добавляет молоко, а кто-то - масло. Мы решили поделиться очень простым способом приготовления картофельного пюре, благодаря этому рецепту оно получается нежным, кремовым и ароматным.

Ингредиенты:

картофель

масло сливочное

лук

соль

смесь перцев

Приготовление:

Очистите картофель в том количестве, которое планируете отварить, и хорошо помойте. Очистите 1 большую или 2 маленьких луковицы.

Пока все готовите, налейте в чайник воды и поставьте ее кипятиться.

Теперь время нарезать овощи. Чтобы не терять времени на варку, порежьте картофель маленькими кубиками, чтобы они не были больше 2 см - так он максимально быстро сварится.

Теперь нарежьте лук маленькими кубиками.

Положите картофель в кастрюлю и к нему положите и лук. Залейте все кипятком из чайника так, чтобы вода едва покрывала овощи в кастрюле. Включите огонь на минимум и варите до готовности картофеля.

Слейте воду, в которой варилась картошка в отдельную миску.

Теперь время толочь картошку. Для этого лучше всего использовать специальную картофелемялку. Постепенно подливайте по чуть-чуть воды, в которой варилась картошка, в пюре. Всю воду использовать не нужно, ее следует подливать, чтобы блюдо получилось не сухим.

Когда пюре готово, время его заправлять. Возьмите 50 г сливочного масла, которое вам нравится, и маленькими кусочками добавляйте к картофелю, чтобы оно полностью растворилось. Теперь снова растолките пюре - так оно будет воздушнее.

И последний этап - специи. Соли лучше добавить немного, перемешать, попробовать и, если ее не хватает, добавить еще. Также к такому пюре хорошо добавить щепотку молотой смеси перцев - эта специя добавит аромата блюду.

Приятного аппетита!

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