Как вкусно приготовить тыкву с сыром - простой рецепт

Такое блюдо - очень хороший вариант ужина. Дополнить его можно запеченным куриным филе.

Тыква - это уникальный продукт, с которого можно готовить все что угодно: сладости, пироги, первые блюда и супы. Ее даже можно есть сырой и добавлять в салаты. Также она идеально сочетается с солеными сырами и зеленью.

Но сегодня мы хотим поделиться с вами очень простым способом приготовления этого осеннего овоща - запеченной тыквой с сыром и специями. Из-за длительного строка хранения тыквы, вы можете готовить это блюдо всю зиму, ведь в ней столько полезных элементов.

Ингредиенты:

Тыква

Оливковое масло

Смесь перцев

Сушеные итальянские травы

Сванская соль

Ваш любимый сыр

Приготовление:

Помойте тыкву, очистите от кожуры и порежьте крупными кусками, приблизительно 2х3 сантиметра. Выложите тыкву на противень, взбрызните оливковым маслом, добавьте специи и хорошо все перемешайте, чтобы каждый кусочек тыквы покрылся специями. Теперь отправьте тыкву в разогретую до 200°C духовку на 30 минут. Когда овощ будет готов - щедро посыпьте его прямо на противне натертым сыром и отправьте в духовку еще на 5-10 минут, чтобы сыр расплавился и немного запекся.

Приятного аппетита!

Читайте также: Вкусный салат с помидорами и чесноком за 10 минут

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку