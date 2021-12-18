Как вкусно приготовить жареную картошку

Способов приготовления этого блюда очень много, но мы расскажем, как сделать ее особенно ароматной.

Нет более простого и вкусного блюда, чем жареная картошка. Блюдо, конечно, не самое полезное, но иногда приготовить его можно. Жареная картошка отлично подходит в качестве гарнира к мясу или салату.

Ингредиенты:

картофель

чеснок

соль

смесь перцев

оливковое масло

сливочное масло

Приготовление:

Шаг 1

Помойте картофель в том количестве, которое желаете пожарить. Почистите и порежьте крупными ломтиками. Каждый кусочек должен быть где-то 2 см в ширину.

Шаг 2

Ополосните картофель и выложите на бумажное полотенце, чтобы с него стекла вода. Можно также промокнуть полотенцем и сверху.

Шаг 3

Разогрейте сковороду. Налейте на нее небольшое количество оливкового масла, приблизительно 2 столовые ложки. Теперь, чтобы придать картофелю приятный аромат, отрежьте от сливочного масла небольшой кусочек (приблизительно 30 г) и положите на сковороду с оливковым. Температура горения этих масел разная, но, если их смешать, получим приятный вкус и аромат.

Шаг 4

Возьмите 2 головки чеснока и раздавите ножом, уберите шелуху и отправьте в масло на сковородке. Убавьте температуру на плите до минимума и пусть чеснок отдаст свои ароматы маслу.

Шаг 5

Переложите картофель с полотенца в отдельную миску и добавьте специи. Это может быть соль и смесь молотых перцев, но также можно добавить и другие, например, итальянские травы.

Шаг 6

Уберите из сковороды чеснок - он отдал все ароматы и больше не нужен. Теперь переложите ваш картофель на сковороду. Жарить стоит на среднем огне, периодически помешивая, 5 минут, а когда картошка зарумянится, переключить режим на плите на минимум и жарить еще 10 минут.

Приятного аппетита!

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