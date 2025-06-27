Как замариновать грибы: простой рецепт

Как замариновать грибы / © Credits

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Такие грибы идеально подходят к мясным блюдам, как закуска к холодным нарезкам или как ингредиент к салатам. И главное — их легко приготовить дома, без лишних усилий и консервантов. На странице Nom_Nom рассказали о проверенном рецепте маринада для 1 кг грибов, который идеально сбалансирует вкус, аромат и текстуру грибочков.

Ингредиенты Вода 1 л Уксус 9% 6 ст. л. Масло (подсолнечное или оливковое) 4 ст. л. Сахар 2 ст. л. Соль 2 ч. л. Чеснок 4-6 зубчиков Лавровый лист 3-4 шт. Черный перец горошком 10 шт. Душистый перец (горошком) 5 шт. Свежий или сушеный укроп Грибы 1 кг

Приготовление

Очистите грибы от загрязнений, промойте холодной водой. Крупные грибы можно разрезать пополам или на четвертинки. Залейте грибы холодной водой, доведите до кипения и варите 10-15 мин до готовности. Затем слейте воду через дуршлаг. В отдельной кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус, масло, специи и измельченный чеснок. Доведите до кипения и варите 5 мин, чтобы специи раскрыли аромат. Добавьте отваренные грибы в горячий маринад, доведите до кипения еще раз и проварите вместе 10 мин. Переложите грибы вместе с маринадом в стерилизованные банки или стеклянную миску. Оставьте охлаждаться под крышкой. Храните в холодильнике. Уже через 6-12 часов они будут готовы к употреблению.

Советы

Чтобы сделать вкус пикантным — добавьте пару ккусочков перца чили.

Если любите пряный аромат — можно добавить зерна горчицы или семена кориандра.

Маринованные грибочки — это не только вкусно, но и полезно, потому что грибы содержат белок, витамины группы B и антиоксиданты. А приготовленные собственноручно — еще и безопасны и натуральны. Попробуйте этот простой рецепт — и у вас всегда будет готова вкусная закуска к праздникам и неожиданным гостям.