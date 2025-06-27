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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
1055
Время на прочтение
2 мин

Как замариновать грибы: простой рецепт

Маринованные грибы — настоящий деликатес, который украсит любой праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
30 ккал
Как замариновать грибы

Как замариновать грибы / © Credits

Такие грибы идеально подходят к мясным блюдам, как закуска к холодным нарезкам или как ингредиент к салатам. И главное — их легко приготовить дома, без лишних усилий и консервантов. На странице Nom_Nom рассказали о проверенном рецепте маринада для 1 кг грибов, который идеально сбалансирует вкус, аромат и текстуру грибочков.

Ингредиенты

Вода
1 л
Уксус 9%
6 ст. л.
Масло (подсолнечное или оливковое)
4 ст. л.
Сахар
2 ст. л.
Соль
2 ч. л.
Чеснок
4-6 зубчиков
Лавровый лист
3-4 шт.
Черный перец горошком
10 шт.
Душистый перец (горошком)
5 шт.
Свежий или сушеный укроп
Грибы
1 кг

Приготовление

  1. Очистите грибы от загрязнений, промойте холодной водой. Крупные грибы можно разрезать пополам или на четвертинки.

  2. Залейте грибы холодной водой, доведите до кипения и варите 10-15 мин до готовности. Затем слейте воду через дуршлаг.

  3. В отдельной кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус, масло, специи и измельченный чеснок. Доведите до кипения и варите 5 мин, чтобы специи раскрыли аромат.

  4. Добавьте отваренные грибы в горячий маринад, доведите до кипения еще раз и проварите вместе 10 мин.

  5. Переложите грибы вместе с маринадом в стерилизованные банки или стеклянную миску. Оставьте охлаждаться под крышкой. Храните в холодильнике.

  6. Уже через 6-12 часов они будут готовы к употреблению.

Советы

  • Чтобы сделать вкус пикантным — добавьте пару ккусочков перца чили.

  • Если любите пряный аромат — можно добавить зерна горчицы или семена кориандра.

Маринованные грибочки — это не только вкусно, но и полезно, потому что грибы содержат белок, витамины группы B и антиоксиданты. А приготовленные собственноручно — еще и безопасны и натуральны. Попробуйте этот простой рецепт — и у вас всегда будет готова вкусная закуска к праздникам и неожиданным гостям.

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