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Как замариновать грибы: простой рецепт
Маринованные грибы — настоящий деликатес, который украсит любой праздничный стол.
Такие грибы идеально подходят к мясным блюдам, как закуска к холодным нарезкам или как ингредиент к салатам. И главное — их легко приготовить дома, без лишних усилий и консервантов. На странице Nom_Nom рассказали о проверенном рецепте маринада для 1 кг грибов, который идеально сбалансирует вкус, аромат и текстуру грибочков.
Ингредиенты
- Вода
- 1 л
- Уксус 9%
- 6 ст. л.
- Масло (подсолнечное или оливковое)
- 4 ст. л.
- Сахар
- 2 ст. л.
- Соль
- 2 ч. л.
- Чеснок
- 4-6 зубчиков
- Лавровый лист
- 3-4 шт.
- Черный перец горошком
- 10 шт.
- Душистый перец (горошком)
- 5 шт.
- Свежий или сушеный укроп
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- Грибы
- 1 кг
Приготовление
Очистите грибы от загрязнений, промойте холодной водой. Крупные грибы можно разрезать пополам или на четвертинки.
Залейте грибы холодной водой, доведите до кипения и варите 10-15 мин до готовности. Затем слейте воду через дуршлаг.
В отдельной кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус, масло, специи и измельченный чеснок. Доведите до кипения и варите 5 мин, чтобы специи раскрыли аромат.
Добавьте отваренные грибы в горячий маринад, доведите до кипения еще раз и проварите вместе 10 мин.
Переложите грибы вместе с маринадом в стерилизованные банки или стеклянную миску. Оставьте охлаждаться под крышкой. Храните в холодильнике.
Уже через 6-12 часов они будут готовы к употреблению.
Советы
Чтобы сделать вкус пикантным — добавьте пару ккусочков перца чили.
Если любите пряный аромат — можно добавить зерна горчицы или семена кориандра.
Маринованные грибочки — это не только вкусно, но и полезно, потому что грибы содержат белок, витамины группы B и антиоксиданты. А приготовленные собственноручно — еще и безопасны и натуральны. Попробуйте этот простой рецепт — и у вас всегда будет готова вкусная закуска к праздникам и неожиданным гостям.