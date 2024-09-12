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Как запечь баклажаны с болгарским перцем чесноком под маринадом

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
142 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
164
Время на прочтение
1 мин
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Как запечь баклажаны с болгарским перцем чесноком под маринадом

Запеченные баклажаны с болгарским перцем чесноком под маринадом / Фото: Credits

Для полезной, яркой закуски, обязательно используйте болгарский перец с толстыми стенками. Блюдо храниться в холодильнике до двух недель. Подойдет к шашлыку, рыбе или курице.

Запеченные баклажаны отлично сочетаются с болгарским перцем. Сначала овощи запеките в духовке, очистите и перемешайте с маринадом.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
перец болгарский
2 шт.
чеснок
4 зубчика
яблочный уксус
2 ст. л.
сахар
0,5 ч. л.
соль
растительное масло
зелень (кинза, укроп)
  1. Баклажаны и болгарский перец помойте и обсушите.
  2. Болгарский перец разрежьте вдоль на половинки, удалите плодоножку с семенами. С баклажанов снимите шкурку, не полностью, а полосками и нарежьте кружками шириной 7-8 мм.
  3. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите перец срезом вниз и баклажаны. Овощи смажьте растительным маслом.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 12-15 минут. Сложите болгарский перец в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Затем очистите от кожуры.
  5. Баклажаны и болгарский перец нарежьте на полоски. Выложите в стеклянный контейнер.
  6. Для маринада соедините чеснок, выдавленный через пресс, яблочный уксус, сахар, соль и мелко нарезанную зелень. Перемешайте и залейте овощи. Еще раз, аккуратно все перемешайте и отправьте в холодильник минимум на два часа.

Советы:

  • Закуску желательно отправить в холодильник на 12 часов.
  • Зелень используйте по своему вкусу.

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