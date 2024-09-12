Как запечь баклажаны с болгарским перцем чесноком под маринадом

Для полезной, яркой закуски, обязательно используйте болгарский перец с толстыми стенками. Блюдо храниться в холодильнике до двух недель. Подойдет к шашлыку, рыбе или курице.
Запеченные баклажаны отлично сочетаются с болгарским перцем. Сначала овощи запеките в духовке, очистите и перемешайте с маринадом.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- перец болгарский
- 2 шт.
- чеснок
- 4 зубчика
- яблочный уксус
- 2 ст. л.
- сахар
- 0,5 ч. л.
- соль
- растительное масло
- зелень (кинза, укроп)
- Баклажаны и болгарский перец помойте и обсушите.
- Болгарский перец разрежьте вдоль на половинки, удалите плодоножку с семенами. С баклажанов снимите шкурку, не полностью, а полосками и нарежьте кружками шириной 7-8 мм.
- На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите перец срезом вниз и баклажаны. Овощи смажьте растительным маслом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 12-15 минут. Сложите болгарский перец в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Затем очистите от кожуры.
- Баклажаны и болгарский перец нарежьте на полоски. Выложите в стеклянный контейнер.
- Для маринада соедините чеснок, выдавленный через пресс, яблочный уксус, сахар, соль и мелко нарезанную зелень. Перемешайте и залейте овощи. Еще раз, аккуратно все перемешайте и отправьте в холодильник минимум на два часа.
Советы:
- Закуску желательно отправить в холодильник на 12 часов.
- Зелень используйте по своему вкусу.
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