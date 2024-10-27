Как запечь картофель с салом в духовке

Картофель с салом в духовке – это бюджетный и сытный вариант основного блюда. Оно очень популярно, так как готовить его очень просто, а чтобы придать картофелю более яркий аромат и вкус, используйте копченое сало.
Все что вам нужно, это порезать картофель, лук и сало. Выложить на противень, уложить слоями и запечь в духовке до золотистой корочки.
Ингредиенты
- картофель
- 7 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- сало
- 250 г
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Лук репчатый нарежьте кольцами.
- Сало нарежьте на кусочки.
- Картофель тщательно вымойте, обсушите и разрежьте на половинки. Посолитеи поперчите.
- Выложите картофель, срезом вверх на противень, смазанный растительным маслом, на картофель – кольцо лука и кусочек сала. Скрепите слои зубочисткой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 40 минут.
Советы:
- Картофель по желанию посыпьте любимыми приправами.
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