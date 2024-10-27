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Как запечь картофель с салом в духовке

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
217 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
144
Время на прочтение
1 мин
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Как запечь картофель с салом в духовке

Картофель с салом в духовке / Фото: Credits

Картофель с салом в духовке – это бюджетный и сытный вариант основного блюда. Оно очень популярно, так как готовить его очень просто, а чтобы придать картофелю более яркий аромат и вкус, используйте копченое сало.

Все что вам нужно, это порезать картофель, лук и сало. Выложить на противень, уложить слоями и запечь в духовке до золотистой корочки.

Ингредиенты

картофель
7 шт.
лук репчатый
2 шт.
сало
250 г
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Лук репчатый нарежьте кольцами.
  2. Сало нарежьте на кусочки.
  3. Картофель тщательно вымойте, обсушите и разрежьте на половинки. Посолитеи поперчите.
  4. Выложите картофель, срезом вверх на противень, смазанный растительным маслом, на картофель – кольцо лука и кусочек сала. Скрепите слои зубочисткой.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 40 минут.

Советы:

  • Картофель по желанию посыпьте любимыми приправами.

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