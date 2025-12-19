ТСН в социальных сетях

Рецепты
78
1 мин

Как запечь курицу в духовке, чтобы она получилась сочной и с красивой корочкой

Курица, запеченная в духовке — это просто, красиво, вкусно и без лишних хлопот.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 20 мин.
164 ккал
Курица запеченная в духовке

Курица, запеченная в духовке / © Credits

Для этого нужно подготовить курицу, смазать ее специями, оставить промариноваться, а затем запечь в духовке. Мясо получается сочным с золотистой корочкой.

Ингредиенты

курица
1,5-1,7 кг
соевый соус
100 мл
мед
1 ст. л.
чеснок
4 зубчика
масло сливочное
30 г
карри
0,5 ч. л.
имбирь молотый
0,5 ч. л.
паприка молотая
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Курицу промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  3. Для маринада в соевый соус выложите чеснок, мед, мягкое сливочное масло, карри, имбирь, паприку, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте. Смажьте курицу и оставьте на один час.

  4. Форму для запекания или противень смажьте растительным маслом, выложите курицу грудкой вверх и накройте фольгой.

  5. Запекайте в заранее разогретой духовке до 230 градусов 35 минут, затем фольгу уберите и готовьте еще 30-40 минут до золотистой корочки. Выньте курицу из духовки и оставьте на 10-15 минут.

Советы:

  • Курицу обязательно используйте свежую, не замороженную.

  • Курицу желательно замариновать на ночь.

