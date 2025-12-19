- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 1 мин
Как запечь курицу в духовке, чтобы она получилась сочной и с красивой корочкой
Курица, запеченная в духовке — это просто, красиво, вкусно и без лишних хлопот.
Для этого нужно подготовить курицу, смазать ее специями, оставить промариноваться, а затем запечь в духовке. Мясо получается сочным с золотистой корочкой.
Ингредиенты
- курица
- 1,5-1,7 кг
- соевый соус
- 100 мл
- мед
- 1 ст. л.
- чеснок
- 4 зубчика
- масло сливочное
- 30 г
- карри
- 0,5 ч. л.
- имбирь молотый
- 0,5 ч. л.
- паприка молотая
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
Курицу промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Для маринада в соевый соус выложите чеснок, мед, мягкое сливочное масло, карри, имбирь, паприку, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте. Смажьте курицу и оставьте на один час.
Форму для запекания или противень смажьте растительным маслом, выложите курицу грудкой вверх и накройте фольгой.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 230 градусов 35 минут, затем фольгу уберите и готовьте еще 30-40 минут до золотистой корочки. Выньте курицу из духовки и оставьте на 10-15 минут.
Советы:
Курицу обязательно используйте свежую, не замороженную.
Курицу желательно замариновать на ночь.