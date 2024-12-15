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Как запечь утку с яблоками целиком в рукаве

Как запечь утку с яблоками целиком в рукаве

Утка с яблоками в рукаве / Фото: Credits

Приготовьте к празднику ароматную, нежную утку целиком в рукаве для запекания.

Для приготовления понадобится утка, яблоки, приправы и рукав для запекания. Утка в рукаве хорошо пропитается яблочным соком, медом, специями и получится очень сочной с кисло-сладким вкусом.

Ингредиенты

утка
1500 г
мед
2 ст. л.
соевый соус
1 ст. л.
горчица
1 ст. л.
чеснок
4 зубчика
яблоки
300 г
перец черный молотый
соль
  1. Утку промойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Для маринада в миске смешайте мед, соевый соус, горчицу, перец черный молотый, чеснок, выдавленный через пресс и соль. Перемешайте.
  3. Яблоки помойте, вырежьте сердцевину и нарежьте на дольки.
  4. Маринадом натрите утку снаружи и внутри, в середину положите яблоки и отправьте мариноваться в холодильник минимум на два часа, а желательно на ночь.
  5. Выложите утку в рукав для запекания, завяжите с двух сторон и отправьте запекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут, затем убавьте температуру до 150 градусов и запекайте два часа. За полчаса до окончания приготовления разрежьте рукав, чтобы утка подрумянилась.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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