Как запечь утку с яблоками целиком в рукаве

Приготовьте к празднику ароматную, нежную утку целиком в рукаве для запекания.
Для приготовления понадобится утка, яблоки, приправы и рукав для запекания. Утка в рукаве хорошо пропитается яблочным соком, медом, специями и получится очень сочной с кисло-сладким вкусом.
Ингредиенты
- утка
- 1500 г
- мед
- 2 ст. л.
- соевый соус
- 1 ст. л.
- горчица
- 1 ст. л.
- чеснок
- 4 зубчика
- яблоки
- 300 г
- перец черный молотый
- соль
- Утку промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Для маринада в миске смешайте мед, соевый соус, горчицу, перец черный молотый, чеснок, выдавленный через пресс и соль. Перемешайте.
- Яблоки помойте, вырежьте сердцевину и нарежьте на дольки.
- Маринадом натрите утку снаружи и внутри, в середину положите яблоки и отправьте мариноваться в холодильник минимум на два часа, а желательно на ночь.
- Выложите утку в рукав для запекания, завяжите с двух сторон и отправьте запекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут, затем убавьте температуру до 150 градусов и запекайте два часа. За полчаса до окончания приготовления разрежьте рукав, чтобы утка подрумянилась.
Советы:
- Специи используйте по своему вкусу.
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