Как запечь утку с яблоками целиком в рукаве

Приготовьте к празднику ароматную, нежную утку целиком в рукаве для запекания.

Для приготовления понадобится утка, яблоки, приправы и рукав для запекания. Утка в рукаве хорошо пропитается яблочным соком, медом, специями и получится очень сочной с кисло-сладким вкусом.

Ингредиенты утка 1500 г мед 2 ст. л. соевый соус 1 ст. л. горчица 1 ст. л. чеснок 4 зубчика яблоки 300 г перец черный молотый соль

Утку промойте и обсушите бумажным полотенцем. Для маринада в миске смешайте мед, соевый соус, горчицу, перец черный молотый, чеснок, выдавленный через пресс и соль. Перемешайте. Яблоки помойте, вырежьте сердцевину и нарежьте на дольки. Маринадом натрите утку снаружи и внутри, в середину положите яблоки и отправьте мариноваться в холодильник минимум на два часа, а желательно на ночь. Выложите утку в рукав для запекания, завяжите с двух сторон и отправьте запекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут, затем убавьте температуру до 150 градусов и запекайте два часа. За полчаса до окончания приготовления разрежьте рукав, чтобы утка подрумянилась.

Советы:

Специи используйте по своему вкусу.

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