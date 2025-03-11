Кальмары, фаршированные грибами: интересный рецепт

Кальмары, фаршированные грибами – это произведение кулинарного искусства. Вкусный баланс ингредиентов, изысканная текстура начинки и правильно подобранная технология приготовления создают уникальный рецепт, который обязательно украсит любой праздник или семейный ужин.
Рецепт, о котором рассказали на странице trokhlib_liliya, подарит возможность насладиться нежностью кальмаров в сочетании с насыщенной начинкой из шампиньонов и сыра. Это блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу или семейному ужину, доставляет настоящее кулинарное удовольствие.
Ингредиенты
- Кальмары
- 7 шт.
- Шампиньоны
- 300 г
- Лук
- 1 шт.
- Твердый сыр
- 200 г
- Сливочный сыр
- 100 г
- Соль
- Перец
- Масло
Приготовление
- Тушки кальмаров, уже очищенные, отварите в подсоленной воде в течение 2 мин.
- Лук и шампиньоны мелко нашинкуйте. Затем поджарьте на сковороде до полного испарения жидкости. После жарки дополнительно посолите и поперчите, а затем ругайте остыть.
- К охлажденным шампиньонам добавьте твердый и сливочный сыр. Все ингредиенты тщательно перемешайте до образования однородной кремовой начинки.
- Готовую начинку положите внутрь кальмаров. После этого фаршированные тушки выложите в форму для выпечки. Сверху посыпьте дополнительно творогом – это создаст аппетитную корочку во время запекания.
- Форму с кальмарами поставьте в предварительно разогретую до 190°C духовку и запекайте в течение 15–20 мин.
- Это блюдо можно подавать как основную закуску или часть многокомпонентного обеда. Она прекрасно подходит к легкому зеленому салату или овощному гарниру.
@trokhlib_liliya Кальмары фаршированные грибами Готовить с доской от украинского бренда @be_woody_ua одно удовольствие Ингредиенты: • кальмары 7 тушек • шампиньоны 300 г • лук 1 шт • творог твердый 200 г • сливки сыр у меня чистые) отвариваем 2 минуты в подсоленной воде. Лук и шампиньоны нарезаем мелким кубиком и жарим на сковороде до испарения жидкости, солим, перчим и даем остыть. К шампиньонам добавляем твердый сыр и сливочный сыр, перемешиваем. Начиняем кальмары и выкладываем в емкость для выпечки, добавляем немного масла и сверху посыпаем сыром. Запекаем в разогретой до 190 градусов духовке 15-20 мин. Вкусного #фаршированныекальмары #кальмары #рецепткальмаров ♬ Abracadabra — Lady Gaga
Ешьте это блюдо с наслаждением, открывайте для себя новые грани вкуса и изысканности.
Приятного аппетита!
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