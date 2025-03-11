Кальмары, фаршированные грибами: интересный рецепт

Кальмары, фаршированные грибами – это произведение кулинарного искусства. Вкусный баланс ингредиентов, изысканная текстура начинки и правильно подобранная технология приготовления создают уникальный рецепт, который обязательно украсит любой праздник или семейный ужин.

Рецепт, о котором рассказали на странице trokhlib_liliya, подарит возможность насладиться нежностью кальмаров в сочетании с насыщенной начинкой из шампиньонов и сыра. Это блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу или семейному ужину, доставляет настоящее кулинарное удовольствие.

Ингредиенты Кальмары 7 шт. Шампиньоны 300 г Лук 1 шт. Твердый сыр 200 г Сливочный сыр 100 г Соль Перец Масло

Приготовление

Тушки кальмаров, уже очищенные, отварите в подсоленной воде в течение 2 мин. Лук и шампиньоны мелко нашинкуйте. Затем поджарьте на сковороде до полного испарения жидкости. После жарки дополнительно посолите и поперчите, а затем ругайте остыть. К охлажденным шампиньонам добавьте твердый и сливочный сыр. Все ингредиенты тщательно перемешайте до образования однородной кремовой начинки. Готовую начинку положите внутрь кальмаров. После этого фаршированные тушки выложите в форму для выпечки. Сверху посыпьте дополнительно творогом – это создаст аппетитную корочку во время запекания. Форму с кальмарами поставьте в предварительно разогретую до 190°C духовку и запекайте в течение 15–20 мин. Это блюдо можно подавать как основную закуску или часть многокомпонентного обеда. Она прекрасно подходит к легкому зеленому салату или овощному гарниру.

#кальмары #рецепткальмаров ♬ Abracadabra — Lady Gaga @trokhlib_liliya Кальмары фаршированные грибами‍ Готовить с доской от украинского бренда @be_woody_ua одно удовольствие Ингредиенты: • кальмары 7 тушек • шампиньоны 300 г • лук 1 шт • творог твердый 200 г • сливки сыр у меня чистые) отвариваем 2 минуты в подсоленной воде. Лук и шампиньоны нарезаем мелким кубиком и жарим на сковороде до испарения жидкости, солим, перчим и даем остыть. К шампиньонам добавляем твердый сыр и сливочный сыр, перемешиваем. Начиняем кальмары и выкладываем в емкость для выпечки, добавляем немного масла и сверху посыпаем сыром. Запекаем в разогретой до 190 градусов духовке 15-20 мин. Вкусного #фаршированныекальмары

Ешьте это блюдо с наслаждением, открывайте для себя новые грани вкуса и изысканности.

Приятного аппетита!

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