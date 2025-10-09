- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 17
- Время на прочтение
- 2 мин
Камамбер в беконе и хрустящей панировке: рецепт оригинальной закуски
Иногда самые вкусные закуски — это те, которые сочетают в себе несколько текстур и вкусов одновременно, например нежный плавленый сыр, хрустящую панировку и ароматный бекон.
Именно таким блюдом могут стать камамберовые шашлычки в беконе, которые легко приготовить даже дома, а выглядят они так, будто попали на ваш стол сразу со страницы ресторанного меню. Как приготовить эту красивую и вкусную закуску рассказали на странице samura_cooking
Ингредиенты
- камамбер
- 250 г (1 шт.)
- ломтики бекона
- 4 шт.
- мука
- 2-3 ст. л
- яичные желтки
- 2 шт.
- панировочные сухари
- ½ стакана
- растительное масло
-
Приготовление
Камамбер разрезать на 4 равных клинка. Это оптимальный размер для одной порции и удобства во время обжаривания.
Каждый кусочек сыра плотно оберните ломтиком бекона, чтобы он не распался во время обжаривания.
Проткните каждый кусочек деревянной шпажкой, это поможет удобно обжаривать и подавать закуску.
Обваляйте каждый шашлычок в муке, затем окуните во взбитые желтки, а затем в панировочные сухари, слегка прижимайте, чтобы панировка плотно держалась.
Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде до 170-180°C. Осторожно опускайте шашлычки в горячее масло и обжаривайте до золотистого цвета примерно 2-3 мин.
Выложите готовые шашлычки на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла и сразу подавайте. Вкус будет лучшим, когда сыр еще теплый и тягучий.
Советы
Для более яркого вкуса можно использовать копченый бекон, он придаст легкую дымность закуске.
Если боитесь, что бекон раскрутится во время жарки, закрепите его зубочисткой.
Вкус можно разнообразить, добавив к панировочным сухарям немного сушеного чеснока или прованских трав.
Подавать шашлычки можно с легким соусом из ягод или медово-горчичным, который подчеркнет нежный сырный вкус.
Попробуйте приготовить эти хрустящие камамберовые шашлычки в беконе и они обязательно станут любимой закуской всех ваших гостей.