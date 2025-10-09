ТСН в социальных сетях

Камамбер в беконе и хрустящей панировке: рецепт оригинальной закуски

Иногда самые вкусные закуски — это те, которые сочетают в себе несколько текстур и вкусов одновременно, например нежный плавленый сыр, хрустящую панировку и ароматный бекон.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
15 минут
335 ккал
Камамбер в беконе и хрустящей панировке

Камамбер в беконе и хрустящей панировке / © Credits

Именно таким блюдом могут стать камамберовые шашлычки в беконе, которые легко приготовить даже дома, а выглядят они так, будто попали на ваш стол сразу со страницы ресторанного меню. Как приготовить эту красивую и вкусную закуску рассказали на странице samura_cooking

Ингредиенты

камамбер
250 г (1 шт.)
ломтики бекона
4 шт.
мука
2-3 ст. л
яичные желтки
2 шт.
панировочные сухари
½ стакана
растительное масло

Приготовление

  1. Камамбер разрезать на 4 равных клинка. Это оптимальный размер для одной порции и удобства во время обжаривания.

  2. Каждый кусочек сыра плотно оберните ломтиком бекона, чтобы он не распался во время обжаривания.

  3. Проткните каждый кусочек деревянной шпажкой, это поможет удобно обжаривать и подавать закуску.

  4. Обваляйте каждый шашлычок в муке, затем окуните во взбитые желтки, а затем в панировочные сухари, слегка прижимайте, чтобы панировка плотно держалась.

  5. Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде до 170-180°C. Осторожно опускайте шашлычки в горячее масло и обжаривайте до золотистого цвета примерно 2-3 мин.

  6. Выложите готовые шашлычки на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла и сразу подавайте. Вкус будет лучшим, когда сыр еще теплый и тягучий.

Советы

  • Для более яркого вкуса можно использовать копченый бекон, он придаст легкую дымность закуске.

  • Если боитесь, что бекон раскрутится во время жарки, закрепите его зубочисткой.

  • Вкус можно разнообразить, добавив к панировочным сухарям немного сушеного чеснока или прованских трав.

  • Подавать шашлычки можно с легким соусом из ягод или медово-горчичным, который подчеркнет нежный сырный вкус.

Попробуйте приготовить эти хрустящие камамберовые шашлычки в беконе и они обязательно станут любимой закуской всех ваших гостей.

