Камамбер в беконе и хрустящей панировке: рецепт оригинальной закуски

Камамбер в беконе и хрустящей панировке / © Credits

Именно таким блюдом могут стать камамберовые шашлычки в беконе, которые легко приготовить даже дома, а выглядят они так, будто попали на ваш стол сразу со страницы ресторанного меню. Как приготовить эту красивую и вкусную закуску рассказали на странице samura_cooking

Ингредиенты камамбер 250 г (1 шт.) ломтики бекона 4 шт. мука 2-3 ст. л яичные желтки 2 шт. панировочные сухари ½ стакана растительное масло

Приготовление

Камамбер разрезать на 4 равных клинка. Это оптимальный размер для одной порции и удобства во время обжаривания. Каждый кусочек сыра плотно оберните ломтиком бекона, чтобы он не распался во время обжаривания. Проткните каждый кусочек деревянной шпажкой, это поможет удобно обжаривать и подавать закуску. Обваляйте каждый шашлычок в муке, затем окуните во взбитые желтки, а затем в панировочные сухари, слегка прижимайте, чтобы панировка плотно держалась. Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде до 170-180°C. Осторожно опускайте шашлычки в горячее масло и обжаривайте до золотистого цвета примерно 2-3 мин. Выложите готовые шашлычки на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла и сразу подавайте. Вкус будет лучшим, когда сыр еще теплый и тягучий.

Советы

Для более яркого вкуса можно использовать копченый бекон, он придаст легкую дымность закуске.

Если боитесь, что бекон раскрутится во время жарки, закрепите его зубочисткой.

Вкус можно разнообразить, добавив к панировочным сухарям немного сушеного чеснока или прованских трав.

Подавать шашлычки можно с легким соусом из ягод или медово-горчичным, который подчеркнет нежный сырный вкус.

Попробуйте приготовить эти хрустящие камамберовые шашлычки в беконе и они обязательно станут любимой закуской всех ваших гостей.