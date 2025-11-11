- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 1 мин
Камамбер, запеченный с багетом и черри: рецепт французской закуски
Есть блюда, которые не требуют лишних слов — только аромат, хрустящая корочка и мягкий тягучий сыр, который сам просится на кусочек запеченного хлеба. Именно такая закуска с камамбером, багетом и черри, легко превращает любой вечер в уютный французский ужин.
Этот рецепт — не просто о сыре, а об атмосфере парижского бистро, аромате свежего розмарина и теплого хлеба, который идеально погружается в сливочную нежность растопленного камамбера. Как все это приготовить рассказали на странице Katarina_cooks.
Ингредиенты
- сыр камамбер
- 1 шт.
- багет
- 1 шт.
- помидоры черри
- 150 г
- чеснок
- 2-3 зубчика
- розмарин
- 1 веточка
- соль
-
- перец
-
Приготовление
Нарежьте багет ломтиками, черри — пополам. Чеснок измельчите.
Камамбер положите в жаропрочную форму. Вокруг разложите кусочки багета и черри.
В сыре сделайте несколько надрезов и вставьте в них чеснок.
Положите веточку розмарина сверху, слегка присолите и поперчите.
Поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 10-15 мин, пока сыр не станет нежным и тягучим, а багет золотистым и хрустящим.
Возьмите кусочек хлеба, окуните в расплавленный камамбер и наслаждайтесь моментом.
Советы
Если хотите больше вкуса, добавьте несколько капель оливкового масла перед запеканием.
Вместо розмарина можно использовать тимьян или шалфей.
Идеально сочетается с бокалом белого сухого вина или просекко.
Это — идеальная закуска для вечера с друзьями, романтического свидания или просто уютного вечера дома. Немного французского шарма, простые ингредиенты и вы уже чувствуете себя героиней ленты, которую снимают на Монмартре.