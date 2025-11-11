Камамбер, запеченный с багетом и черри: рецепт французской закуски

Камамбер, запеченный с багето / © Credits

Этот рецепт — не просто о сыре, а об атмосфере парижского бистро, аромате свежего розмарина и теплого хлеба, который идеально погружается в сливочную нежность растопленного камамбера. Как все это приготовить рассказали на странице Katarina_cooks.

Ингредиенты сыр камамбер 1 шт. багет 1 шт. помидоры черри 150 г чеснок 2-3 зубчика розмарин 1 веточка соль перец

Приготовление

Нарежьте багет ломтиками, черри — пополам. Чеснок измельчите.

Камамбер положите в жаропрочную форму. Вокруг разложите кусочки багета и черри.

В сыре сделайте несколько надрезов и вставьте в них чеснок.

Положите веточку розмарина сверху, слегка присолите и поперчите.

Поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 10-15 мин, пока сыр не станет нежным и тягучим, а багет золотистым и хрустящим.

Возьмите кусочек хлеба, окуните в расплавленный камамбер и наслаждайтесь моментом.

Советы

Если хотите больше вкуса, добавьте несколько капель оливкового масла перед запеканием.

Вместо розмарина можно использовать тимьян или шалфей.

Идеально сочетается с бокалом белого сухого вина или просекко.

Это — идеальная закуска для вечера с друзьями, романтического свидания или просто уютного вечера дома. Немного французского шарма, простые ингредиенты и вы уже чувствуете себя героиней ленты, которую снимают на Монмартре.