ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
119
Время на прочтение
1 мин

Камамбер, запеченный с багетом и черри: рецепт французской закуски

Есть блюда, которые не требуют лишних слов — только аромат, хрустящая корочка и мягкий тягучий сыр, который сам просится на кусочек запеченного хлеба. Именно такая закуска с камамбером, багетом и черри, легко превращает любой вечер в уютный французский ужин.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
300 ккал
Камамбер, запеченный с багето

Камамбер, запеченный с багето / © Credits

Этот рецепт — не просто о сыре, а об атмосфере парижского бистро, аромате свежего розмарина и теплого хлеба, который идеально погружается в сливочную нежность растопленного камамбера. Как все это приготовить рассказали на странице Katarina_cooks.

Ингредиенты

сыр камамбер
1 шт.
багет
1 шт.
помидоры черри
150 г
чеснок
2-3 зубчика
розмарин
1 веточка
соль
перец

Приготовление

  • Нарежьте багет ломтиками, черри — пополам. Чеснок измельчите.

  • Камамбер положите в жаропрочную форму. Вокруг разложите кусочки багета и черри.

  • В сыре сделайте несколько надрезов и вставьте в них чеснок.

  • Положите веточку розмарина сверху, слегка присолите и поперчите.

  • Поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 10-15 мин, пока сыр не станет нежным и тягучим, а багет золотистым и хрустящим.

  • Возьмите кусочек хлеба, окуните в расплавленный камамбер и наслаждайтесь моментом.

Советы

  • Если хотите больше вкуса, добавьте несколько капель оливкового масла перед запеканием.

  • Вместо розмарина можно использовать тимьян или шалфей.

  • Идеально сочетается с бокалом белого сухого вина или просекко.

Это — идеальная закуска для вечера с друзьями, романтического свидания или просто уютного вечера дома. Немного французского шарма, простые ингредиенты и вы уже чувствуете себя героиней ленты, которую снимают на Монмартре.

Дата публикации
Количество просмотров
119
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie