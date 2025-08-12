Камбоджийский соус из грилированных баклажанов: оригинальный рецепт

Камбоджийский соус из грилированных баклажанов / © Instagram

Этот соус прекрасно дополнит ваши блюда из риса, рыбы или мяса, внесет особую нотку аутентичной азиатской кухни, которую можно легко воспроизвести дома, об этом рассказали на странице Visakha Mao.

Основой соуса являются грилированные баклажаны и помидоры, которые дают нежную текстуру и насыщенный вкус с легкой дымностью. К ним добавляют жареные красный горький перец и лук, которые дают остроты и аромата. Дополняют соус классические азиатские приправы, такие как, тамаринд, сахар, соль и специальный соус, который придает блюду особый шарм.

Ингредиенты Баклажаны Помидоры Красный горький перец Шалот или обычный лук или обычный лук Чеснок Рыбный соус Тамариндовая паста или соус Сахар Соль Масло Куриный бульонный кубик

Приготовление

Помидоры и баклажаны нарежьте большими кусками, чтобы было удобно их жарить на гриле или на сковороде. Сначала обжарьте баклажаны до золотистой корочки, чтобы они стали мягкими и приобрели легкий дымный аромат. Затем добавьте помидоры и прогревайте их вместе до мягкости. Отдельно на сухой сковороде поджарьте красный горький перец и лук, чтобы они отдали свой аромат. В ступке или кухонном комбайне соедините все овощи и специи. Измельчайте до получения желаемой консистенции, можно сделать соус более однородным или оставить небольшие кусочки для текстуры. Влейте масло, добавьте кунжут, соль, сахар, рыбный соус, тамаринд и куриный бульонный кубик. Тщательно перемешайте.

Подача

Этот камбоджийский соус идеально сочетается с:

Пареным рисом — он добавляет аромата и пикантности простым гарнирам.

Запеченной или жареной рыбой — особенно с белой морской рыбой.

Мясными блюдами — прекрасно подходит к курице, свинине или говядине.

Овощами на гриле — делает легкие вегетарианские блюда более насыщенными.

Попробуйте добавить этот соус в ваше меню и он точно удивит гостей и подарит яркие гастрономические впечатления.

Приятного аппетита!