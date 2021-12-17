Капкейки "Красный бархат" - торт в миниатюре

Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко рассказал, как приготовить классический американский десерт и поделился несколькими своими секретами.

Торт "Красный бархат", который пришел к нам из США, покорил многих сладкоежек. В этом десерте гурманов привлекает не только яркий цвет, но и сочетание вкусов. Вдохновившись идеей, кулинары создали миниатюрные капкейки.

Ингредиенты:

для капкейков

200 г муки;

150 г сахара;

150 мл кефира;

80 г растительного масла;

10 г какао-порошка;

5 г разрыхлителя;

1 яйцо;

красный краситель.

для крема-чиз

450 г сливочного сыра;

180 г сливочного масла 82,5%;

150 г сахара;

1 ч. л ванильного сахара.

Время приготовления: 50 минут.

Приготовление пошагово:

1. В отдельной миске свешиваем все сухие ингредиенты. Муку и какао просеиваем, чтобы не было комочков. Затем добавляем сахар и разрыхлитель. Хорошо все перемешиваем.

2. В отдельной емкости соединяем все жидкие ингредиенты: кефир, яйцо, масло и краситель. Теперь необходимо все хорошо перемешать, лучше делать это с помощью миксера. Благодаря высоким оборотам масло с яйцом образуют эмульсию и лучше соединятся. Если будете пользоваться венчиком, не поленитесь взбивать примерно пять минут, в противном случае после выпекания у капкейков может быть привкус подсолнечного масла.

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Количество красителя зависит от типа красителя, который вы используете (порошковый или гелевый) и от желаемого оттенка. Для начала можете добавить немного, а когда перемешаете, то увидите приблизительный оттенок и сможете добавить чуть больше красного. А вот убрать лишнее не получится, поэтому важно знать меру.

3. К жидких ингредиентов добавляем сухую смесь и хорошенько перемешиваем лопаткой. Готовое тесто выкладываем в бумажные формочки с помощью кондитерского мешка или ложки. Формы наполняем тестом на 2/3, чтобы тесто успело пропечься.

4. Выпекаем в духовке 15-20 минут при температуре 180°C. Чтобы не передержать капкейки, следите за верхушкой. Через 15 минут можно открыть духовку и слегка прижать капкейк сверху. Если они упругие, тесто запеклось и можно выключать духовку.

5. Пока капкейки остывают, готовим крем-чиз на основе сливочного сыра. Слегка размягченное масло перетираем с сахаром и ванильным сахаром с помощью миксера. Когда смесь посветлеет, добавляем сливочный сыр и хорошо перемешиваем.

6. Готовый крем-чиз перекладываем в кондитерский мешок и оставляем на 10-15 минут на столе, чтобы он немного размяк. Благодаря этому секрету, края кремовой шапки будут равномерными, а не разорванными. Для того, чтобы на капкейке вышла высокая кремовая шапка, выбирайте крупную насадку типа "открытая или закрытая звезда" высотой 5-7 см.

7. Украшаем капкейки кремом, и можем наслаждаться вкусностями.

Приятного аппетита!

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