Капоната: сицилийский рецепт кисло-сладкого рагу из баклажанов

Время баклажанов требует от нас новых оригинальных рецептов. В этом смысле сицилийская кухня - идеальный вариант. Она эффектная, простая в исполнении и, главное, очень вкусная.
Простота сицилийской кухни не отменяет ее креативности. Вы можете импровизировать с этим рецептом, как вам захочется: заменять кабачок перцем или использовать только баклажаны, брать любые ваши любимые орехи или специи, вместо уксуса использовать лимон, добавлять любую зелень.
Ингредиенты
- баклажан - 1 шт.
- кабачок - 1 шт.
- красная луковица - 1 шт.
- сельдерей - 2 палочки
- помидоры - 150 г
- зеленые оливки - 40 г
- темный шоколад - 1 ст. л.
- масло для жарки
- оливковое масло - 3 ст. л.
- перец чили - 1,5 ст. л.
- каперы - 40 г
- изюм - 40 г
- сахар - 1 ст. л.
- консервированные томаты в собственном соку (пассата) - 150 мл
- красный винный уксус - 100 мл
- соль
- миндаль или кедровые орехи - 40 г
- мята, петрушка или кинза
Приготовление
Овощи (баклажан и кабачок) нарежьте кубиками. Посолите и оставьте на дуршлаге на 30 минут.
Тем временем очистите и нарежьте тонкими ломтиками лук, нарежьте кубиками сельдерей и помидоры, оставив последние пока отдельно. Удалите косточки из оливок, если это необходимо. Натрите шоколад.
Промокните баклажаны и кабачки насухо бумажной салфеткой. Поставьте сковородку на огонь, налейте в нее масло, когда оно хорошо нагреется, обжарьте баклажан, а затем кабачок до золотистого цвета.
Соус
Налейте оливковое масло в сковороду с крышкой и нагрейте его, обжарьте лук и сельдерей со щепоткой соли, затем добавьте нарезанный чили. Обжарьте еще минуту, затем добавьте помидоры и оставьте немного протушиться.
Капоната
Добавьте каперсы, оливки, изюм, сахар, пассату, уксус и тертый шоколад и доведите все до кипения, затем добавьте обжаренные баклажаны и кабачки.
Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите все на медленном огне в течение часа. В некоторых случаях можно добавлять в блюдо немного воды, если капоната недостаточно сочная.
Дайте остыть до комнатной температуры, затем слегка подсолите. Поджарьте миндаль на сухой сковороде, нарежьте зелень.
Подавайте блюдо, украсив его орехами и зеленью.
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