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Капоната: сицилийский рецепт кисло-сладкого рагу из баклажанов

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Время на прочтение
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Капоната: сицилийский рецепт кисло-сладкого рагу из баклажанов

Фото: Credits

Время баклажанов требует от нас новых оригинальных рецептов. В этом смысле сицилийская кухня - идеальный вариант. Она эффектная, простая в исполнении и, главное, очень вкусная.

Простота сицилийской кухни не отменяет ее креативности. Вы можете импровизировать с этим рецептом, как вам захочется: заменять кабачок перцем или использовать только баклажаны, брать любые ваши любимые орехи или специи, вместо уксуса использовать лимон, добавлять любую зелень. 

Ингредиенты

  • баклажан - 1 шт.
  • кабачок - 1 шт.
  • красная луковица - 1 шт.
  • сельдерей - 2 палочки
  • помидоры - 150 г 
  • зеленые оливки - 40 г
  • темный шоколад - 1 ст. л.
  • масло для жарки
  • оливковое масло - 3 ст. л.
  • перец чили - 1,5 ст. л.
  • каперы - 40 г
  • изюм - 40 г
  • сахар - 1 ст. л.
  • консервированные томаты в собственном соку (пассата) - 150 мл
  • красный винный уксус - 100 мл
  • соль
  • миндаль или кедровые орехи - 40 г
  • мята, петрушка или кинза 

Приготовление

Овощи (баклажан и кабачок) нарежьте кубиками. Посолите и оставьте на дуршлаге на 30 минут. 

Тем временем очистите и нарежьте тонкими ломтиками лук, нарежьте кубиками сельдерей и помидоры, оставив последние пока отдельно. Удалите косточки из оливок, если это необходимо. Натрите шоколад.

Промокните баклажаны и кабачки насухо бумажной салфеткой. Поставьте сковородку на огонь, налейте в нее масло, когда оно хорошо нагреется, обжарьте баклажан, а затем кабачок до золотистого цвета. 

Соус

Налейте оливковое масло в сковороду с крышкой и нагрейте его, обжарьте лук и сельдерей со щепоткой соли, затем добавьте нарезанный чили. Обжарьте еще минуту, затем добавьте помидоры и оставьте немного протушиться.

Капоната

Добавьте каперсы, оливки, изюм, сахар, пассату, уксус и тертый шоколад и доведите все до кипения, затем добавьте обжаренные баклажаны и кабачки.

Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите все на медленном огне в течение часа. В некоторых случаях можно добавлять в блюдо немного воды, если капоната недостаточно сочная. 

Дайте остыть до комнатной температуры, затем слегка подсолите.  Поджарьте миндаль на сухой сковороде, нарежьте зелень. 

Подавайте блюдо, украсив его орехами и зеленью. 

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