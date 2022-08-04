Капоната: сицилийский рецепт кисло-сладкого рагу из баклажанов

Время баклажанов требует от нас новых оригинальных рецептов. В этом смысле сицилийская кухня - идеальный вариант. Она эффектная, простая в исполнении и, главное, очень вкусная.

Простота сицилийской кухни не отменяет ее креативности. Вы можете импровизировать с этим рецептом, как вам захочется: заменять кабачок перцем или использовать только баклажаны, брать любые ваши любимые орехи или специи, вместо уксуса использовать лимон, добавлять любую зелень.

Ингредиенты

баклажан - 1 шт.

кабачок - 1 шт.

красная луковица - 1 шт.

сельдерей - 2 палочки

помидоры - 150 г

зеленые оливки - 40 г

темный шоколад - 1 ст. л.

масло для жарки

оливковое масло - 3 ст. л.

перец чили - 1,5 ст. л.

каперы - 40 г

изюм - 40 г

сахар - 1 ст. л.

консервированные томаты в собственном соку (пассата) - 150 мл

красный винный уксус - 100 мл

соль

миндаль или кедровые орехи - 40 г

мята, петрушка или кинза

Приготовление

Овощи (баклажан и кабачок) нарежьте кубиками. Посолите и оставьте на дуршлаге на 30 минут.

Тем временем очистите и нарежьте тонкими ломтиками лук, нарежьте кубиками сельдерей и помидоры, оставив последние пока отдельно. Удалите косточки из оливок, если это необходимо. Натрите шоколад.

Промокните баклажаны и кабачки насухо бумажной салфеткой. Поставьте сковородку на огонь, налейте в нее масло, когда оно хорошо нагреется, обжарьте баклажан, а затем кабачок до золотистого цвета.

Соус

Налейте оливковое масло в сковороду с крышкой и нагрейте его, обжарьте лук и сельдерей со щепоткой соли, затем добавьте нарезанный чили. Обжарьте еще минуту, затем добавьте помидоры и оставьте немного протушиться.

Капоната

Добавьте каперсы, оливки, изюм, сахар, пассату, уксус и тертый шоколад и доведите все до кипения, затем добавьте обжаренные баклажаны и кабачки.

Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите все на медленном огне в течение часа. В некоторых случаях можно добавлять в блюдо немного воды, если капоната недостаточно сочная.

Дайте остыть до комнатной температуры, затем слегка подсолите. Поджарьте миндаль на сухой сковороде, нарежьте зелень.

Подавайте блюдо, украсив его орехами и зеленью.

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