"Капрезе" - популярный итальянский салат

Все гениальное просто. Для того чтобы усладить вкусовые рецепторы, вовсе необязательно долго стоять у плиты. Иногда буквально за 3 минуты можно сотворить кулинарное чудо, такое как салат "Капрезе".
Салат "Капрезе" родом из Италии и считается одним из самых популярных блюд итальянской кухни. Он и назван в честь одного из живописнейших итальянских островов – острова Капри. "Капрезе" даже выглядит очень патриотично. Приготовленный из помидоров, моцареллы и базилика он символизирует цвета национального флага Италии.
Ингредиенты:
- 4 помидора
- 300 г моцареллы
- 3 стебля зеленого базилика
- 4 столовые ложки оливкового масла Extra Virgin
- сушеный орегано
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Помидоры и базилик вымыть и обсушить. Моцареллу вынуть из рассола и дать ей стечь.
Помидоры нарезать кружочками толщиной около 0,5 см. Так же нарезать моцареллу.
На блюдо уложить по кругу помидоры, чередуя их с моцареллой, выкладывая их внахлест и перемежая листочками базилика.
Готовый салат посолить, поперчить, приправить орегано и полить оливковым маслом.
На заметку
Готовить и заправлять салат следует непосредственно перед подачей, чтобы помидоры не пустили сок.
Помидоры и моцареллу подбирайте приблизительно одинакового размера.
Классическую подачу "Капрезе" можно упростить, просто соединив нарезанные дольками помидоры и раскрошенную моцареллу.
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