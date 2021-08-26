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"Капрезе" - популярный итальянский салат

"Капрезе" - популярный итальянский салат

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Все гениальное просто. Для того чтобы усладить вкусовые рецепторы, вовсе необязательно долго стоять у плиты. Иногда буквально за 3 минуты можно сотворить кулинарное чудо, такое как салат "Капрезе".

Салат "Капрезе" родом из Италии и считается одним из самых популярных блюд итальянской кухни. Он и назван в честь одного из живописнейших итальянских островов – острова Капри. "Капрезе" даже выглядит очень патриотично. Приготовленный из помидоров, моцареллы и базилика он символизирует цвета национального флага Италии.

Ингредиенты:

  • 4 помидора
  • 300 г моцареллы
  • 3 стебля зеленого базилика
  • 4 столовые ложки оливкового масла Extra Virgin
  • сушеный орегано
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Помидоры и базилик вымыть и обсушить. Моцареллу вынуть из рассола и дать ей стечь.

Помидоры нарезать кружочками толщиной около 0,5 см. Так же нарезать моцареллу.

На блюдо уложить по кругу помидоры, чередуя их с моцареллой, выкладывая их внахлест и перемежая листочками базилика.

Готовый салат посолить, поперчить, приправить орегано и полить оливковым маслом.

На заметку

Готовить и заправлять салат следует непосредственно перед подачей, чтобы помидоры не пустили сок.

Помидоры и моцареллу подбирайте приблизительно одинакового размера.

Классическую подачу "Капрезе" можно упростить, просто соединив нарезанные дольками помидоры и раскрошенную моцареллу.

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