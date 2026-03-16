Капуста «Пелюстка» / © Credits

Маринованная капуста — одно из тех блюд, которые сочетают традиции и современные кулинарные тренды. Она проста в приготовлении, долго хранится и прекрасно дополняет как домашние обеды, так и праздничный стол.

Особенность капусты «Пелюстка» — ее нежный розовый цвет и хрустящая текстура. Благодаря свекле листья капусты приобретают красивый оттенок, а морковь и перец чили добавляют закуске характера. Это тот случай, когда блюдо имеет эффектный вид, но готовится максимально просто, а как это правильно сделать рассказала фудблогер myroslava pekariuk

Ингредиенты

Основные ингредиенты

капуста 2,5 кг

морковь 3 шт.

свекла 1 шт.

перец чили 1 шт.

Для маринада

вода 1,5 л

сахар 3 ст. л

соль 3 ст. л

масло 50 мл

уксус 9% 100 мл

черный перец горошком 15 шт.

душистый перец 8 шт.

лавровый лист 4 шт.

гвоздика 4 шт.

Приготовление

Кочан капусты нужно разобрать на крупные кусочки — «лепестки». Если жилки слишком толстые, их можно немного срезать, чтобы капуста лучше промариновалась. Нарезать кружочками или толстыми ломтиками морковь, так она будет красивее смотреться в банке. Свеклу лучше нарезать полукольцами или тонкими пластинами. Именно она придает капусте характерный розовый цвет. Перец чили нарезают тонкими кольцами, он придаст легкую пикантность. Для маринования подойдет большая кастрюля, контейнер или банка. Овощи выкладывают слоями: слой капусты, слой моркови, свеклы и чили, снова капуста и снова овощи. Так повторяют, пока не закончатся ингредиенты. Это позволяет маринаду равномерно пропитать все овощи. В кастрюле нужно довести до кипения воду, добавить соль, сахар и специи. Когда маринад закипит, в него вливают уксус и растительное масло. После этого горячей жидкостью заливают подготовленные овощи. Чтобы капуста хорошо промариновалась, сверху положите гнет, это может быть тарелка с небольшим грузом. Далее емкость ставят в темное место примерно на 5 дней. За это время капуста приобретает красивый цвет, становится хрустящей и пропитывается ароматом специй. После этого ее раскладывают в банки и хранят в холодильнике.

Подача

Эта закуска универсальна и прекрасно сочетается с различными блюдами. Лучшие варианты:

к картофельному пюре

к запеченному мясу

к домашним вареникам

как дополнение к праздничному столу

Также ее можно добавлять в салаты или использовать как яркий гарнир.

Капуста «Пелюстка» — это простая, но очень эффектная закуска, которая легко готовится из доступных ингредиентов, сочетает хрустящую текстуру, пикантный аромат специй и красивый розовый цвет.

Всего несколько дней маринования и на вашем столе появится блюдо, которое прекрасно дополнит любую трапезу. А главное — его вкус со временем становится только лучше.