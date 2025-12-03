ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Капуста с курицей, запеченная в рукаве

Блюдо из доступных ингредиентов на каждый день, запекается сразу с гарниром, что значительно сэкономит ваше время.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
105 ккал
Капуста с курицей запеченная в рукаве

Капуста с курицей, запеченная в рукаве / © Credits

Нарежьте все ингредиенты, положите в рукав для запекания и запеките в духовке. Овощи и курица тушатся в собственном соку и получаются сытными, сочными и ароматными.

Ингредиенты

куриные бедра
700 г
капуста белокочанная
800 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
2 зубчика
масло растительное
4 ст. л.
масло сливочное
30 г
лавровый лист
1 шт.
паприка сладкая молотая
1,5 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриные бедра помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки. Посыпьте солью, паприкой, чесноком, выдавленным через пресс, перцем черным молотым, полейте двумя столовыми ложками растительного масла, перемешайте и отставьте мариноваться.

  2. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку.

  3. Капусту нарежьте соломкой и слегка помните руками.

  4. В миску выложите капусту, лук, морковь, добавьте соль, лавровый лист, полейте растительным маслом, перемешайте и выложите в рукав для запекания, сверху разложите маринованное мясо и кусочки сливочного масла, пакет завяжите с двух сторон и переложите на противень.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 40 минут, затем аккуратно выньте противень из духовки, разрежьте верх рукава и отправьте снова в духовку на 10-15 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Используйте любую часть курицы и специи на ваш вкус.

