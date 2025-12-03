- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 1 мин
Капуста с курицей, запеченная в рукаве
Блюдо из доступных ингредиентов на каждый день, запекается сразу с гарниром, что значительно сэкономит ваше время.
Нарежьте все ингредиенты, положите в рукав для запекания и запеките в духовке. Овощи и курица тушатся в собственном соку и получаются сытными, сочными и ароматными.
Ингредиенты
- куриные бедра
- 700 г
- капуста белокочанная
- 800 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- масло растительное
- 4 ст. л.
- масло сливочное
- 30 г
- лавровый лист
- 1 шт.
- паприка сладкая молотая
- 1,5 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Куриные бедра помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки. Посыпьте солью, паприкой, чесноком, выдавленным через пресс, перцем черным молотым, полейте двумя столовыми ложками растительного масла, перемешайте и отставьте мариноваться.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку.
Капусту нарежьте соломкой и слегка помните руками.
В миску выложите капусту, лук, морковь, добавьте соль, лавровый лист, полейте растительным маслом, перемешайте и выложите в рукав для запекания, сверху разложите маринованное мясо и кусочки сливочного масла, пакет завяжите с двух сторон и переложите на противень.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 40 минут, затем аккуратно выньте противень из духовки, разрежьте верх рукава и отправьте снова в духовку на 10-15 минут до золотистой корочки.
Советы:
Используйте любую часть курицы и специи на ваш вкус.