ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
240
Время на прочтение
1 мин

Капуста, тушенная на сковороде с томатной пастой: рецепт полезного гарнира

Блюдо готовится без мяса, поэтому идеально подойдет для вегетарианцев или кто постится.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
81 ккал
Капуста тушеная на сковороде с томатной пастой

Капуста, тушенная на сковороде с томатной пастой / © Credits

Тушеная капуста — это вкусное и полезное блюдо, которое разнообразит ваше ежедневное меню и подойдет как для обеда, так и для ужина к мясу или как самостоятельный гарнир.

Ингредиенты

капуста белокочанная
800 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
томатная паста
2 ст. л.
вода
70 мл
сахар
0,5 ч. л.
лавровый лист
1 шт.
растительное масло
3 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой.

  2. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.

  3. На сковороде, с растительным маслом, обжарьте лук до прозрачности, затем выложите морковь и обжарьте еще пять минут.

  4. Добавьте капусту, перемешайте и тушите под закрытой крышкой на среднем огне 10-12 минут, периодически помешивая, затем добавьте томатную пасту, перец черный молотый, лавровый лист, сахар, соль, влейте воду и хорошо перемешайте.

  5. Тушите под закрытой крышкой на медленном огне 25-30 минут до мягкости капусты.

Советы:

  • Вместо томатной пасты можно использовать свежие помидоры.

Дата публикации
Количество просмотров
240
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie