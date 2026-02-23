- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 1 мин
Капуста, тушенная на сковороде с томатной пастой: рецепт полезного гарнира
Блюдо готовится без мяса, поэтому идеально подойдет для вегетарианцев или кто постится.
Тушеная капуста — это вкусное и полезное блюдо, которое разнообразит ваше ежедневное меню и подойдет как для обеда, так и для ужина к мясу или как самостоятельный гарнир.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 800 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- томатная паста
- 2 ст. л.
- вода
- 70 мл
- сахар
- 0,5 ч. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Капусту нашинкуйте тонкой соломкой.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.
На сковороде, с растительным маслом, обжарьте лук до прозрачности, затем выложите морковь и обжарьте еще пять минут.
Добавьте капусту, перемешайте и тушите под закрытой крышкой на среднем огне 10-12 минут, периодически помешивая, затем добавьте томатную пасту, перец черный молотый, лавровый лист, сахар, соль, влейте воду и хорошо перемешайте.
Тушите под закрытой крышкой на медленном огне 25-30 минут до мягкости капусты.
Советы:
Вместо томатной пасты можно использовать свежие помидоры.