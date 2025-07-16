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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
116
Время на прочтение
1 мин

Капуста тушеная с грибами: рецепт вкусного и полезного гарнира

Приготовьте простое и бюджетное блюдо — тушеную капусту с грибами.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
97 ккал
Капуста тушеная с грибами

Капуста тушеная с грибами / © Credits

Капуста с добавлением грибов получается более сочная и ароматная. Грибы используйте любые, как шампиньоны, так и лесные.

Ингредиенты

капуста белокочанная
500 г
грибы шампиньоны
300 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
томатная паста
1 ст. л.
вода
50 мл
тмин семена
щепотка
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Шампиньоны промойте и разрежьте на четыре части.

  2. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на средние кубики, морковь — соломкой.

  3. Капусту тонко нашинкуйте.

  4. В сковороде с растительным маслом обжарьте грибы до испарения жидкости, добавьте морковь, обжарьте пять минут, затем лук и обжарьте еще пять минут.

  5. Далее капусту, тмин, перец черный молотый, соль и жарьте еще 15 минут на среднем огне, периодически помешивая.

  6. Смешайте томатную пасту с горячей водой, влейте в капусту и тушите под закрытой крышкой пять минут.

Советы:

  • Если шампиньоны большие разрежьте на несколько частей.

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Дата публикации
Количество просмотров
116
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