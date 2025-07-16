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Капуста тушеная с грибами: рецепт вкусного и полезного гарнира
Приготовьте простое и бюджетное блюдо — тушеную капусту с грибами.
Капуста с добавлением грибов получается более сочная и ароматная. Грибы используйте любые, как шампиньоны, так и лесные.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 500 г
- грибы шампиньоны
- 300 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- вода
- 50 мл
- тмин семена
- щепотка
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Шампиньоны промойте и разрежьте на четыре части.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на средние кубики, морковь — соломкой.
Капусту тонко нашинкуйте.
В сковороде с растительным маслом обжарьте грибы до испарения жидкости, добавьте морковь, обжарьте пять минут, затем лук и обжарьте еще пять минут.
Далее капусту, тмин, перец черный молотый, соль и жарьте еще 15 минут на среднем огне, периодически помешивая.
Смешайте томатную пасту с горячей водой, влейте в капусту и тушите под закрытой крышкой пять минут.
Советы:
Если шампиньоны большие разрежьте на несколько частей.