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Капуста, тушенная с картофелем и колбасой: рецепт вкусного горячего

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
85 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
59
Время на прочтение
1 мин
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Капуста, тушенная с картофелем и колбасой: рецепт вкусного горячего

Капуста тушеная с картофелем и колбасой / Фото: Credits

Это блюдо выручит вас, когда надо вкусно и быстро накормить семью обедом или ужином, а  такие продукты всегда найдутся на кухне у каждой хозяйки.

Вам понадобится картофель, капуста, морковь, лук, томатная паста и любая колбаса вареная, сардельки, сосиски, но копченая, придаст блюду особенный вкус и аромат.

Ингредиенты

капуста белокочанная
400 г
картофель
4 шт.
колбаса
150 г
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
томатная паста
1 ст. л.
вода
50 г
растительное масло
3 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Капусту тонко нашинкуйте.
  2. Лук, морковь, картофель очистите. Лук и картофель нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку.
  3. Колбасу очистите и нарежьте также на средние кубики.
  4. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук с морковью до мягкости.
  5. Выложите в сковороду колбасу, томатную пасту и обжарьте 3-4 минуты.
  6. Добавьте картофель и обжарьте еще пять минут, затем капусту, поперчите, посолите, перемешайте и жарьте еще 7-10 минут.
  7. Влейте горячую воду, перемешайте и тушите при закрытой крышке около 25 минут.

Советы:

  • Готовое блюдо по желанию посыпьте зеленью.

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