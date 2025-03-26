Капуста, тушенная с картофелем и колбасой: рецепт вкусного горячего

Это блюдо выручит вас, когда надо вкусно и быстро накормить семью обедом или ужином, а такие продукты всегда найдутся на кухне у каждой хозяйки.
Вам понадобится картофель, капуста, морковь, лук, томатная паста и любая колбаса вареная, сардельки, сосиски, но копченая, придаст блюду особенный вкус и аромат.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 400 г
- картофель
- 4 шт.
- колбаса
- 150 г
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- вода
- 50 г
- растительное масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Капусту тонко нашинкуйте.
- Лук, морковь, картофель очистите. Лук и картофель нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку.
- Колбасу очистите и нарежьте также на средние кубики.
- На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук с морковью до мягкости.
- Выложите в сковороду колбасу, томатную пасту и обжарьте 3-4 минуты.
- Добавьте картофель и обжарьте еще пять минут, затем капусту, поперчите, посолите, перемешайте и жарьте еще 7-10 минут.
- Влейте горячую воду, перемешайте и тушите при закрытой крышке около 25 минут.
Советы:
- Готовое блюдо по желанию посыпьте зеленью.
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