Капуста тушеная с куриными сердечками: рецепт вкусного и бюджетного блюда

Капуста тушеная / © Credits

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Готовится очень просто, для этого куриные сердечки обжарьте с луком, морковью, добавьте капусту, томатную пасту, специи и протушите. Капуста вкусная как в горячем, так и в охлажденном виде.

Ингредиенты куриные сердечки 500 г капуста белокочанная 800 г лук репчатый 1 шт. морковь 1 шт. томатная паста 1,5 ст. л. вода 150 мл перец черный молотый соль растительное масло

Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, а морковь нарежьте соломкой.

Капусту нарежьте также соломкой.

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Куриные сердечки помойте, очистите от пленок, лишнего жира и сгустков крови. Обжарьте на растительном масле до испарения жидкости, поперчите, посолите, добавьте лук, морковь и обжарьте 10 минут. Затем выложите к овощам капусту, посолите, перемешайте и обжарьте еще пять минут. Влейте горячую воду, разбавленную с томатной пастой, и тушите под закрытой крышкой 25-30 минут до готовности.

Советы:

Вместо томатной пасты можно использовать томатный сок.

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