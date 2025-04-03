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Капуста тушеная с куриными сердечками: рецепт вкусного и бюджетного блюда
Куриные сердечки — это полезный субпродукт, который сделает блюдо бюджетным и необычным на вкус.
Готовится очень просто, для этого куриные сердечки обжарьте с луком, морковью, добавьте капусту, томатную пасту, специи и протушите. Капуста вкусная как в горячем, так и в охлажденном виде.
Ингредиенты
- куриные сердечки
- 500 г
- капуста белокочанная
- 800 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- томатная паста
- 1,5 ст. л.
- вода
- 150 мл
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, а морковь нарежьте соломкой.
Капусту нарежьте также соломкой.
Куриные сердечки помойте, очистите от пленок, лишнего жира и сгустков крови. Обжарьте на растительном масле до испарения жидкости, поперчите, посолите, добавьте лук, морковь и обжарьте 10 минут. Затем выложите к овощам капусту, посолите, перемешайте и обжарьте еще пять минут. Влейте горячую воду, разбавленную с томатной пастой, и тушите под закрытой крышкой 25-30 минут до готовности.
Советы:
Вместо томатной пасты можно использовать томатный сок.
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