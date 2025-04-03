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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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59
Время на прочтение
1 мин

Капуста тушеная с куриными сердечками: рецепт вкусного и бюджетного блюда

Куриные сердечки — это полезный субпродукт, который сделает блюдо бюджетным и необычным на вкус.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
71 ккал
Капуста тушеная

Капуста тушеная / © Credits

Готовится очень просто, для этого куриные сердечки обжарьте с луком, морковью, добавьте капусту, томатную пасту, специи и протушите. Капуста вкусная как в горячем, так и в охлажденном виде.

Ингредиенты

куриные сердечки
500 г
капуста белокочанная
800 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
томатная паста
1,5 ст. л.
вода
150 мл
перец черный молотый
соль
растительное масло

Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, а морковь нарежьте соломкой.

Капусту нарежьте также соломкой.

Куриные сердечки помойте, очистите от пленок, лишнего жира и сгустков крови. Обжарьте на растительном масле до испарения жидкости, поперчите, посолите, добавьте лук, морковь и обжарьте 10 минут. Затем выложите к овощам капусту, посолите, перемешайте и обжарьте еще пять минут. Влейте горячую воду, разбавленную с томатной пастой, и тушите под закрытой крышкой 25-30 минут до готовности.

Советы:

  • Вместо томатной пасты можно использовать томатный сок.

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