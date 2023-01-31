Капуста в кляре: рецепт полезного и вкусного гарнира

Капуста в кляре подается в горячем или холодном виде. В качестве основного блюда или гарнира к мясу, птице, рыбе.

Капуста, приготовленная таким способом, понравится даже тем, кто не очень ее любит.

Ингредиенты

капуста свежая – 1 шт;

яйца – 3 шт;

сметана – 80 гр;

мука – 5 ст л (для кляра);

мука (для панировки капусты);

соль;

куркума, чеснок сушеный – по четверть чайной ложки;

растительное масло (для жарки).

Приготовление

Вырежьте у капусты кочерыжку. Налейте в кастрюлю воду, посолите, положите отвариваться капусту, как на голубцы. У вилка капусты постепенно снимайте и доставайте листья капусты из горячей воды, они не должны перевариться. Разрежьте лист на две части, вырежьте толстую жилу, и сложите пополам.

Приготовьте кляр

В миску вбейте яйца, добавьте сметану, соль, чеснок, куркуму, перемешайте. Добавляйте постепенно муку, перемешивая венчиком до однородности. В сковороду налейте растительное масло (оно должно покрывать капусту). Сначала капустные листья обваливайте в муке, затем в кляре и выкладывайте на разогретую сковороду. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы

Готовую капусту выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Сметана может быть любой жирности.

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