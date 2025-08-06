Капуста в томатном маринаде на зиму: рецепт интересной консервации

Капуста в томатном маринаде на зиму / © Credits

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На странице VD Necrasova рассказали о пошаговом, проверенном и замечательном рецепте капусты в томатном маринаде на зиму — идеальный вариант как для новичков, так и для опытных хозяек домашней заготовки.

Ингредиенты (на 7 литровых банок)

Овощи

Белокочанная капуста 4,3 кг

Лук репчатый 3 шт.

Лавровый лист 7-14 шт. (по 1–2 в каждую банку)

Черный перец горошком 35-40 шт. (по 5–6 в банке)

Маринад

Вода 2,5л

Томатная паста 500 г

Соль (не йодированная) 4 ст. л

Сахар 400 г

Уксус 9% 300 мл

Приготовление

Лук почистите и нашинкуйте четвертинками или полукольцами, как вам удобно. Капусту очистите от верхних листьев, вырежьте кочаны и нарежьте кусочками среднего размера, не слишком мелко, чтобы сохранилась текстура. Если вы хотите «салатную» подачу, можно нашинковать капусту соломкой. Но для консервации кусочками она будет лучший хрустеть. Хорошо вымойте банки объемом 1 л, их не обязательно стерилизовать достаточно хорошо промыть с содой или моющим средством. На дно каждой банки выложите 1–2 лавровых листа, 5–6 горошин перца и немного лука. Плотно утрамбуйте капусту в банки, чередуйте ее с луком. Не бойтесь плотно укладывать все, ведь при тепловой обработке капуста немного «осядет». В большой кастрюле соедините 2,5 литра воды, 500 г томатной пасты или соуса, 4 ст. л соли, 400 г сахара и 300 мл уксуса. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивайте. Кипятите 1–2 мин, чтобы все растворилось. Благодаря уксусу и большому количеству сахара этот маринад обеспечивает надежное консервирование без дополнительных консервантов. Горячим маринадом залейте капусту в банках до краев, используйте воронку для консервации. Накройте банки крышками, но не закручивайте. В большую кастрюлю положите полотенце на дно, выставьте банки, залейте теплой водой в «плечики» банок. Стерилизуйте молодую капусту 20–30 мин, а позднюю плотную капусту до 40 мин. После стерилизации закрутите банки, переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом до полного охлаждения.

Хранение

Готовая консервация прекрасно хранится в темном месте, например в шкафу, амбаре или кухонной тумбе при комнатной температуре. Благодаря уксусу и стерилизации банки стоят безупречно до самой весны.

Подача

Эта капуста — настоящий вкусовой универсал. Она прекрасно сочетается с:

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вареным или печеным картофелем

мясными блюдами и котлетами

борщом или рассолом

как самостоятельная холодная закуска

А если перед подачей добавить измельченный чеснок, щепотку тмина или что-нибудь из ваших любимых специй, получится еще вкуснее.



Сделайте хотя бы 2–3 банка на пробу и вы вернетесь к этому рецепту в следующем году.

Приятного аппетита!