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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Капустная запеканка с фаршем и грибами: рецепт роскошного летнего блюда

Капустная запеканка с фаршем и грибами — это отличная альтернатива для обеда или ужина, которая напоминает ленивые голубцы

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
124 ккал
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Капустная запеканка с фаршем и грибами

Капустная запеканка с фаршем и грибами / © Credits

Готовится очень просто: обжарьте овощи, фарш, выложите слоями, залейте сметано-яичной заливкой, посыпьте сыром и запеките в духовке.

Ингредиенты

капуста белокочанная
800 г
фарш свиной
400 г
шампиньоны
250 г
лук репчатый
2 шт.
яйца куриные
3 шт.
сметана
150 мл
сыр твердый
100 г
растительное масло
5 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  2. Грибы промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими пластинами.

  3. В миске соедините яйца, сметану, перец черный молотый, соль и взбейте венчиком.

  4. Сыр натрите на крупную терку.

  5. Капусту мелко нашинкуйте, посолите и слегка помните ее руками. Протушите ее в сковороде с небольшим количеством растительного масла 10-15 минут и выложите на тарелку.

  6. В сковороде, на среднем огне, разогрейте две столовые ложки растительного масла, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте грибы к луку и жарьте до испарения влаги, затем выложите фарш, поперчите, посолите и жарьте, помешивая еще 8-10 минут.

  7. Дно и бока формы смажьте растительным маслом.

  8. Выложите половину тушеной капусты, сверху распределите слой фарша с грибами, затем выложите оставшуюся капусту, залейте яично-сметанной смесью и посыпьте сыром.

  9. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Фарш используйте по своему вкусу.

  • Сметану- любой жирности.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
80
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