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Капустная запеканка с фаршем и грибами: рецепт роскошного летнего блюда
Капустная запеканка с фаршем и грибами — это отличная альтернатива для обеда или ужина, которая напоминает ленивые голубцы
Готовится очень просто: обжарьте овощи, фарш, выложите слоями, залейте сметано-яичной заливкой, посыпьте сыром и запеките в духовке.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 800 г
- фарш свиной
- 400 г
- шампиньоны
- 250 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- яйца куриные
- 3 шт.
- сметана
- 150 мл
- сыр твердый
- 100 г
- растительное масло
- 5 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
Грибы промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими пластинами.
В миске соедините яйца, сметану, перец черный молотый, соль и взбейте венчиком.
Сыр натрите на крупную терку.
Капусту мелко нашинкуйте, посолите и слегка помните ее руками. Протушите ее в сковороде с небольшим количеством растительного масла 10-15 минут и выложите на тарелку.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте две столовые ложки растительного масла, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте грибы к луку и жарьте до испарения влаги, затем выложите фарш, поперчите, посолите и жарьте, помешивая еще 8-10 минут.
Дно и бока формы смажьте растительным маслом.
Выложите половину тушеной капусты, сверху распределите слой фарша с грибами, затем выложите оставшуюся капусту, залейте яично-сметанной смесью и посыпьте сыром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут до золотистого цвета.
Советы:
Фарш используйте по своему вкусу.
Сметану- любой жирности.