Капустная запеканка с мясным фаршем: необычный рецепт горячего блюда
Капустная запеканка с фаршем — это когда очень вкусно, быстро, из доступных продуктов. Блюдо подается как в горячем, так и в холодном виде.
Капусту нашинкуйте, смешайте с яйцами, фаршем, морковью, посыпьте сыром и запеките в духовке.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 700 г
- фарш свиной
- 500 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- морковь
- 1 шт.
- панировочные сухари
- 100 г
- растительное масло
- 1 ст. л.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Капусту мелко нашинкуйте.
Морковь очистите, и натрите на среднюю терку.
Сыр натрите на крупную терку.
В миску выложите капусту, морковь, фарш, яйца, сухари панировочные, перец черный молотый, паприку, соль и перемешайте.
Противень выстелите пергаментной бумагой, смажьте растительным маслом, выложите капустно-мясную массу, равномерно разровняйте ее и уплотните лопаткой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 35-40 минут, затем посыпьте твердым сыром и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки.
Советы:
Фарш используйте любой.
Специи добавляйте по своему вкусу.