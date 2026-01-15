ТСН в социальных сетях

Рецепты
52
1 мин

Капустная запеканка с мясным фаршем: необычный рецепт горячего блюда

Капустная запеканка с фаршем — это когда очень вкусно, быстро, из доступных продуктов. Блюдо подается как в горячем, так и в холодном виде.

Екатерина Труш
1 час. 30 мин.
124 ккал
Капустная запеканка с мясным фаршем

Капустная запеканка с мясным фаршем / © Credits

Капусту нашинкуйте, смешайте с яйцами, фаршем, морковью, посыпьте сыром и запеките в духовке.

Ингредиенты

капуста белокочанная
700 г
фарш свиной
500 г
яйца куриные
2 шт.
сыр твердый
100 г
морковь
1 шт.
панировочные сухари
100 г
растительное масло
1 ст. л.
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Капусту мелко нашинкуйте.

  2. Морковь очистите, и натрите на среднюю терку.

  3. Сыр натрите на крупную терку.

  4. В миску выложите капусту, морковь, фарш, яйца, сухари панировочные, перец черный молотый, паприку, соль и перемешайте.

  5. Противень выстелите пергаментной бумагой, смажьте растительным маслом, выложите капустно-мясную массу, равномерно разровняйте ее и уплотните лопаткой.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 35-40 минут, затем посыпьте твердым сыром и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

  • Специи добавляйте по своему вкусу.

