Капустняк с грибами: вкусный и наваристый суп к обеду

Капустняк с грибами: вкусный и наваристый суп к обеду

Если вам надоели обычные супы и борщи, то такой наваристый грибной капустняк станет им отличной альтернативой.

Блюдо имеет насыщенный вкус и аромат, которые придают ему именно грибы и квашеная капуста. Часто такой капустняк готовят на мясном бульоне, но мы сегодня предлагаем вам вегетарианский вариант с грибами.

Ингредиенты:

квашеная капуста — 800 г

картофель — 400 г

морковь — 1 шт.

корень петрушки — 1 шт.

лук — 1 шт.

сушеные грибы — 60 г

растительное масло

сахар — 1 ч. л.

зелень петрушки

лавровый лист

черный молотый перец

корень пастернака

сельдерей

соль

Приготовление:

Грибы промойте и замочите на 1 час. Отварите их до готовности, это где-то 1,5-2 часа.

Готовые грибы достаньте из воды и нашинкуйте. Отвар из них процедите.

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В кастрюлю с толстым дном положите квашеную капусту и добавьте небольшое количество отвара из грибов и цикорий. Тушите капусту на небольшом огне минут 5 минут.

На сковороде слегка обжарьте корень пастернака, морковь, сельдерей и лук.

Остальные грибного отвара вылейте в отдельную кастрюлю, положите в него картофель и доведите до кипения, добавьте тушеную капусту, грибы и обжаренные овощи.

Доведите капустняк до готовности картофеля и остальных овощей.

Перед подачей к столу посыпьте капустняк нарезанной зеленью.

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