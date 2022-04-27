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Капустняк с грибами: вкусный и наваристый суп к обеду

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Капустняк с грибами: вкусный и наваристый суп к обеду

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Если вам надоели обычные супы и борщи, то такой наваристый грибной капустняк станет им отличной альтернативой.

Блюдо имеет насыщенный вкус и аромат, которые придают ему именно грибы и квашеная капуста. Часто такой капустняк готовят на мясном бульоне, но мы сегодня предлагаем вам вегетарианский вариант с грибами.

Ингредиенты:

  • квашеная капуста — 800 г
  • картофель — 400 г
  • морковь — 1 шт.
  • корень петрушки — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • сушеные грибы — 60 г
  • растительное масло
  • сахар — 1 ч. л.
  • зелень петрушки
  • лавровый лист
  • черный молотый перец
  • корень пастернака
  • сельдерей
  • соль

Приготовление:

Грибы промойте и замочите на 1 час. Отварите их до готовности, это где-то 1,5-2 часа.

Готовые грибы достаньте из воды и нашинкуйте. Отвар из них процедите.

В кастрюлю с толстым дном положите квашеную капусту и добавьте небольшое количество отвара из грибов и цикорий. Тушите капусту на небольшом огне минут 5 минут.

На сковороде слегка обжарьте корень пастернака, морковь, сельдерей и лук.

Остальные грибного отвара вылейте в отдельную кастрюлю, положите в него картофель и доведите до кипения, добавьте тушеную капусту, грибы и обжаренные овощи.

Доведите капустняк до готовности картофеля и остальных овощей.

Перед подачей к столу посыпьте капустняк нарезанной зеленью.

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