Капустняк с грибами: вкусный и наваристый суп к обеду

Если вам надоели обычные супы и борщи, то такой наваристый грибной капустняк станет им отличной альтернативой.
Блюдо имеет насыщенный вкус и аромат, которые придают ему именно грибы и квашеная капуста. Часто такой капустняк готовят на мясном бульоне, но мы сегодня предлагаем вам вегетарианский вариант с грибами.
Ингредиенты:
- квашеная капуста — 800 г
- картофель — 400 г
- морковь — 1 шт.
- корень петрушки — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- сушеные грибы — 60 г
- растительное масло
- сахар — 1 ч. л.
- зелень петрушки
- лавровый лист
- черный молотый перец
- корень пастернака
- сельдерей
- соль
Приготовление:
Грибы промойте и замочите на 1 час. Отварите их до готовности, это где-то 1,5-2 часа.
Готовые грибы достаньте из воды и нашинкуйте. Отвар из них процедите.
В кастрюлю с толстым дном положите квашеную капусту и добавьте небольшое количество отвара из грибов и цикорий. Тушите капусту на небольшом огне минут 5 минут.
На сковороде слегка обжарьте корень пастернака, морковь, сельдерей и лук.
Остальные грибного отвара вылейте в отдельную кастрюлю, положите в него картофель и доведите до кипения, добавьте тушеную капусту, грибы и обжаренные овощи.
Доведите капустняк до готовности картофеля и остальных овощей.
Перед подачей к столу посыпьте капустняк нарезанной зеленью.
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