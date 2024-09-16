Капустные чебуреки: рецепт интересной интерпретации традиционных голубцов

Если вы любите голубцы, но не любите тратить время на то, чтобы их крутить этот рецепт для вас.
На странице appetizing.tv показали интересный вариант оформления традиционных голубцов, который теперь можно назвать "чебуреки без теста".
Ингредиенты
- Капуста
- 1 шт.
- Фарш:
- 600 г
- Лук
- 1 шт.
- Соль
- Морковь
- 1 шт.
- Черный перец
- Сладкая паприка
- Молотый кориандр
- Яйца
- 2 шт.
- Сметана
- 30 г
- Мука
- 20 г
- Масло
- 100 г
Приготовление:
- Оберните капусту в пленку и поставьте в микроволновку на десять минут;
- Снимите пленку и осторожно каждый лист;
- Измельчите лук и поджарьте его на сковороде;
- Добавьте к луку соль и морковь, и продолжайте жарить;
- Смешайте фарш, поджарку, перец, кориандр, паприку и все тщательно перемешайте;
- Положите на одну половину капустного листа фарш и накройте второй половиной;
- Смешайте яйца, сметану, перец, соль, паприку и перемешайте все. Затем добавьте муку и тщательно перемешайте;
- Каждый капустный лист окуните в кляр с обеих сторон и поджарьте на сковороде.
Начинку вы можете выбрать по своему вкусу. Некоторые читатели даже предложили заменить мясо сыром или грибами.
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