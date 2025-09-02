- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 213
- Время на прочтение
- 2 мин
Капустные котлеты: простой и интересный рецепт, который удивит всю семью
Капуста — один из самых универсальных и доступных овощей в нашей кухне. Из нее готовят борщи, голубцы, салаты и тушеные блюда. Но мало кто догадывается, что из нее получаются удивительно вкусные и нежные котлеты, которые могут стать не только гарниром, но и полноценным блюдом.
Это отличный вариант для тех, кто ищет что-то легкое, полезное и одновременно сытное. На странице appetizing.tv рассказали об интересном рецепте капустных котлет, который покорил кулинарные сердца подписчиков.
Ингредиенты
Котлеты
Капуста 1 кочан
Лук 1 шт.
Морковь 1 шт.
Чеснок 1 зубчик
Яйца 2 шт.
Мука 120 г муки
Черный молотый перец
Соль
Орегано (сухой)
Сливочное масло 30 г
Растительное масло
Лимонный сок 1 ч. л
Соус
Йогурт натуральный 150 г
Огурец 1 шт.
Укроп 10 г
Чеснок 1 зубчик
Соль
Приготовление
Проколите кочан в нескольких местах зубочисткой и поставьте его в микроволновую печь на 6 мин. Это сделает овощ мягким и облегчит дальнейшее приготовление. Затем нарежьте капусту небольшими кусочками.
Измельчите лук, натрите морковь на терке. На сковороде разогрейте сливочное масло, поджарьте овощи до золотистости, добавьте натертый чеснок.
В глубокой миске соедините капусту, поджаренные овощи, яйца, муку и специи. Добавьте лимонный сок для свежести. Тщательно перемешайте.
Смочите руки в воде и сформируйте небольшие котлеты. Обваляйте их в муке для хрустящей корочки.
Разогрейте сковороду с маслом и жарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки. По желанию можно довести их до готовности в духовке при 180°C в течение 10-15 мин.
Соус
Натрите огурец на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте к йогурту вместе с измельченным укропом, чесноком и солью. Перемешайте. Это дополнение прекрасно подчеркнет нежный вкус капустных котлет.
Подача
Со свежим салатом из зелени и овощей.
Как гарнир к курице или рыбе.
В постном меню — с гречкой или картофелем.
На завтрак — с йогуртовым соусом и ржаным хлебом.
Совет
Капустные котлеты можно заморозить. Сформируйте сырые котлеты, выложите на доску, заморозьте, а затем переложите в пакет. Перед приготовлением просто обжарьте их на сковороде или запеките в духовке.
Это блюдо станет отличной альтернативой привычным картофельным котлетам и обязательно понравится даже тем, кто не очень любит капусту.