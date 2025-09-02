Капустные котлеты: простой и интересный рецепт, который удивит всю семью

Капустные котлеты из капусты / © Credits

Содержание Ингредиенты Котлеты Соус Приготовление Соус Подача Совет

Это отличный вариант для тех, кто ищет что-то легкое, полезное и одновременно сытное. На странице appetizing.tv рассказали об интересном рецепте капустных котлет, который покорил кулинарные сердца подписчиков.

Ингредиенты

Котлеты

Капуста 1 кочан

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Чеснок 1 зубчик

Яйца 2 шт.

Мука 120 г муки

Черный молотый перец

Соль

Орегано (сухой)

Сливочное масло 30 г

Растительное масло

Лимонный сок 1 ч. л

Соус

Йогурт натуральный 150 г

Огурец 1 шт.

Укроп 10 г

Чеснок 1 зубчик

Соль

Приготовление

Проколите кочан в нескольких местах зубочисткой и поставьте его в микроволновую печь на 6 мин. Это сделает овощ мягким и облегчит дальнейшее приготовление. Затем нарежьте капусту небольшими кусочками. Измельчите лук, натрите морковь на терке. На сковороде разогрейте сливочное масло, поджарьте овощи до золотистости, добавьте натертый чеснок. В глубокой миске соедините капусту, поджаренные овощи, яйца, муку и специи. Добавьте лимонный сок для свежести. Тщательно перемешайте. Смочите руки в воде и сформируйте небольшие котлеты. Обваляйте их в муке для хрустящей корочки. Разогрейте сковороду с маслом и жарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки. По желанию можно довести их до готовности в духовке при 180°C в течение 10-15 мин.

Соус

Натрите огурец на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте к йогурту вместе с измельченным укропом, чесноком и солью. Перемешайте. Это дополнение прекрасно подчеркнет нежный вкус капустных котлет.

Подача

Со свежим салатом из зелени и овощей.

Как гарнир к курице или рыбе.

В постном меню — с гречкой или картофелем.

На завтрак — с йогуртовым соусом и ржаным хлебом.

Совет

Капустные котлеты можно заморозить. Сформируйте сырые котлеты, выложите на доску, заморозьте, а затем переложите в пакет. Перед приготовлением просто обжарьте их на сковороде или запеките в духовке.

Это блюдо станет отличной альтернативой привычным картофельным котлетам и обязательно понравится даже тем, кто не очень любит капусту.