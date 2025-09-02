ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
213
Время на прочтение
2 мин

Капустные котлеты: простой и интересный рецепт, который удивит всю семью

Капуста — один из самых универсальных и доступных овощей в нашей кухне. Из нее готовят борщи, голубцы, салаты и тушеные блюда. Но мало кто догадывается, что из нее получаются удивительно вкусные и нежные котлеты, которые могут стать не только гарниром, но и полноценным блюдом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Капустные котлеты из капусты

Капустные котлеты из капусты / © Credits

Это отличный вариант для тех, кто ищет что-то легкое, полезное и одновременно сытное. На странице appetizing.tv рассказали об интересном рецепте капустных котлет, который покорил кулинарные сердца подписчиков.

Ингредиенты

Котлеты

  • Капуста 1 кочан

  • Лук 1 шт.

  • Морковь 1 шт.

  • Чеснок 1 зубчик

  • Яйца 2 шт.

  • Мука 120 г муки

  • Черный молотый перец

  • Соль

  • Орегано (сухой)

  • Сливочное масло 30 г

  • Растительное масло

  • Лимонный сок 1 ч. л

Соус

  • Йогурт натуральный 150 г

  • Огурец 1 шт.

  • Укроп 10 г

  • Чеснок 1 зубчик

  • Соль

Приготовление

  1. Проколите кочан в нескольких местах зубочисткой и поставьте его в микроволновую печь на 6 мин. Это сделает овощ мягким и облегчит дальнейшее приготовление. Затем нарежьте капусту небольшими кусочками.

  2. Измельчите лук, натрите морковь на терке. На сковороде разогрейте сливочное масло, поджарьте овощи до золотистости, добавьте натертый чеснок.

  3. В глубокой миске соедините капусту, поджаренные овощи, яйца, муку и специи. Добавьте лимонный сок для свежести. Тщательно перемешайте.

  4. Смочите руки в воде и сформируйте небольшие котлеты. Обваляйте их в муке для хрустящей корочки.

  5. Разогрейте сковороду с маслом и жарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки. По желанию можно довести их до готовности в духовке при 180°C в течение 10-15 мин.

Соус

Натрите огурец на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте к йогурту вместе с измельченным укропом, чесноком и солью. Перемешайте. Это дополнение прекрасно подчеркнет нежный вкус капустных котлет.

Подача

  • Со свежим салатом из зелени и овощей.

  • Как гарнир к курице или рыбе.

  • В постном меню — с гречкой или картофелем.

  • На завтрак — с йогуртовым соусом и ржаным хлебом.

Совет

Капустные котлеты можно заморозить. Сформируйте сырые котлеты, выложите на доску, заморозьте, а затем переложите в пакет. Перед приготовлением просто обжарьте их на сковороде или запеките в духовке.

Это блюдо станет отличной альтернативой привычным картофельным котлетам и обязательно понравится даже тем, кто не очень любит капусту.

Дата публикации
Количество просмотров
213
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie