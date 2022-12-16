Капустные котлеты с фаршем: рецепт вкусного и легкого блюда

Котлеты готовятся совсем несложно, но получаются очень вкусными, нежными и аппетитными. Их можно подать к обеду, на ужин и в качестве перекуса.

Капустные котлеты – это свежая капуста, прошедшая легкую термическую обработку. Рецепт, который мы вам сегодня предлагаем, готовится с добавлением фарша. Эти котлеты по достоинству оценят ваши родные и друзья и станут одним из любимых овощных блюд.

Ингредиенты:

капуста свежая – 300 г

яйцо - 1 шт.

фарш - 200 г

сметана – 2 ст. л.

лук – 1 шт.

мука – 50 г

сода – 0,5 ч. л.

перец черный молотый – по вкусу

соль – по вкусу

укроп, петрушка

растительное масло для жарки

Приготовление:

Мелко нарежьте капусту и лук, залейте все кипятком на две минуты. Слейте воду, отожмите и добавьте мелко нарезанную зелень, фарш, яйцо, сметану, муку, соду, соль и перец. Все хорошо перемешайте.

Формируйте котлетки и обжаривайте на растительном масле с обеих сторон до румяности.

Советы:

Фарш для котлет подойдет любой.

Сметана может быть любой жирности.

При лепке котлет, смачивайте руки холодной водой, тогда котлеты не будут прилипать и работать будет удобнее.

Такие котлеты можно запекать и в духовке. Для этого формуйте их и выкладывайте на противень, застеленный бумагой, выпекайте при температуре 200 градусов 30 минут.

Подавать такое блюдо можно со сметаной или любым соусом.

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