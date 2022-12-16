Капустные котлеты с фаршем: рецепт вкусного и легкого блюда

Котлеты готовятся совсем несложно, но получаются очень вкусными, нежными и аппетитными. Их можно подать к обеду, на ужин и в качестве перекуса.
Капустные котлеты – это свежая капуста, прошедшая легкую термическую обработку. Рецепт, который мы вам сегодня предлагаем, готовится с добавлением фарша. Эти котлеты по достоинству оценят ваши родные и друзья и станут одним из любимых овощных блюд.
Ингредиенты:
- капуста свежая – 300 г
- яйцо - 1 шт.
- фарш - 200 г
- сметана – 2 ст. л.
- лук – 1 шт.
- мука – 50 г
- сода – 0,5 ч. л.
- перец черный молотый – по вкусу
- соль – по вкусу
- укроп, петрушка
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Мелко нарежьте капусту и лук, залейте все кипятком на две минуты. Слейте воду, отожмите и добавьте мелко нарезанную зелень, фарш, яйцо, сметану, муку, соду, соль и перец. Все хорошо перемешайте.
Формируйте котлетки и обжаривайте на растительном масле с обеих сторон до румяности.
Советы:
Фарш для котлет подойдет любой.
Сметана может быть любой жирности.
При лепке котлет, смачивайте руки холодной водой, тогда котлеты не будут прилипать и работать будет удобнее.
Такие котлеты можно запекать и в духовке. Для этого формуйте их и выкладывайте на противень, застеленный бумагой, выпекайте при температуре 200 градусов 30 минут.
Подавать такое блюдо можно со сметаной или любым соусом.
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