Капустные котлеты в духовке: рецепт бюджетного и полезного блюда

Капустные котлеты — это бюджетное, полезное блюдо, которое оценят и вегетарианцы и те, кто соблюдает пост.

Сочные внутри, с аппетитной корочкой, они подойдут к любому гарниру, или просто подайте их со сметаной или любым соусом.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 800 гр;

  • лук репчатый — 1 шт;

  • морковь — 1 шт;

  • мука пшеничная — 3 ст л;

  • панировочные сухари — 3 ст л;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • растительное масло — 3 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Капусту нарежьте на средние кусочки. Залейте кипятком и варите пять минут, затем воду слейте, откиньте на дуршлаг, остудите.

  2. Лук, морковь и чеснок очистите, и нарежьте на произвольные кусочки.

  3. В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.

  4. Капусту, обжаренные овощи, чеснок пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.

  5. Выложите в миску, всыпьте панировочные сухари, муку, перец черный молотый, посолите и хорошо перемешайте.

  6. Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте щедро растительным маслом.

  7. Мокрыми руками сформируйте котлеты и выложите их на противень.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Если овощной фарш получился жидким, добавьте немного панировочных сухарей.

  • Чтобы котлеты получились с идеальной корочкой, за пять минут до окончания приготовления, включите режим конвекции или верхний гриль.

