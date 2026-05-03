Капустные котлеты в духовке: рецепт бюджетного и полезного блюда
Капустные котлеты — это бюджетное, полезное блюдо, которое оценят и вегетарианцы и те, кто соблюдает пост.
Сочные внутри, с аппетитной корочкой, они подойдут к любому гарниру, или просто подайте их со сметаной или любым соусом.
Ингредиенты:
капуста белокочанная — 800 гр;
лук репчатый — 1 шт;
морковь — 1 шт;
мука пшеничная — 3 ст л;
панировочные сухари — 3 ст л;
чеснок — 2 зубчика;
растительное масло — 3 ст л;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Капусту нарежьте на средние кусочки. Залейте кипятком и варите пять минут, затем воду слейте, откиньте на дуршлаг, остудите.
Лук, морковь и чеснок очистите, и нарежьте на произвольные кусочки.
В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.
Капусту, обжаренные овощи, чеснок пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.
Выложите в миску, всыпьте панировочные сухари, муку, перец черный молотый, посолите и хорошо перемешайте.
Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте щедро растительным маслом.
Мокрыми руками сформируйте котлеты и выложите их на противень.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.
Советы:
Если овощной фарш получился жидким, добавьте немного панировочных сухарей.
Чтобы котлеты получились с идеальной корочкой, за пять минут до окончания приготовления, включите режим конвекции или верхний гриль.