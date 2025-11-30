- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 5
- Время на прочтение
- 1 мин
Капустные оладьи в духовке: необычный рецепт полезного завтрака
Это отличный вариант для вкусного и полезного завтрака или перекуса из доступных ингредиентов.
Такие аппетитные капустные оладьи понравятся даже тем, кто не любит капусту. Подайте со сметаной или любым соусом.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 250 г
- твердый сыр
- 80 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 3 ст. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- сода пищевая
- 1/3 ч. л.
- зелень петрушки
- 3 веточки
- перец черный молотый
-
- соль
-
Капусту нарежьте тонкой соломкой.
В кастрюлю с водой добавьте щепотку соли, доведите до кипения, выложите капусту и варите 2-3 минуты. Откиньте на дуршлаг и остудите.
Сыр натрите на мелкую терку.
Петрушку промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
В миску выложите капусту, твердый сыр, яйцо, сметану, зелень, соду, перец черный молотый, соль, всыпьте частями муку и хорошо перемешайте.
Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 20 минут, затем выложите капустное тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, придавая форму оладий.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.
Подавайте горячими.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.