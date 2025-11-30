ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
5
Время на прочтение
1 мин

Капустные оладьи в духовке: необычный рецепт полезного завтрака

Это отличный вариант для вкусного и полезного завтрака или перекуса из доступных ингредиентов.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
131 ккал
Капустные оладьи в духовке

Капустные оладьи в духовке / © Credits

Такие аппетитные капустные оладьи понравятся даже тем, кто не любит капусту. Подайте со сметаной или любым соусом.

Ингредиенты

капуста белокочанная
250 г
твердый сыр
80 г
яйцо куриное
1 шт.
мука пшеничная
3 ст. л.
сметана
2 ст. л.
сода пищевая
1/3 ч. л.
зелень петрушки
3 веточки
перец черный молотый
соль

  1. Капусту нарежьте тонкой соломкой.

  2. В кастрюлю с водой добавьте щепотку соли, доведите до кипения, выложите капусту и варите 2-3 минуты. Откиньте на дуршлаг и остудите.

  3. Сыр натрите на мелкую терку.

  4. Петрушку промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  5. В миску выложите капусту, твердый сыр, яйцо, сметану, зелень, соду, перец черный молотый, соль, всыпьте частями муку и хорошо перемешайте.

  6. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 20 минут, затем выложите капустное тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, придавая форму оладий.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

  8. Подавайте горячими.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

Дата публикации
Количество просмотров
5
Следующая публикация

