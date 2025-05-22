Капустные слойки с мясом: новый рецепт традиционных голубцов

Капустные слойки / © Instagram

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Все это сочетает в себе рецепт капустных слоек с мясом, который стал популярным благодаря кулинарной странице appetizing.tv. Он не только прост, но и эффектен: с первого взгляда и с первого кусочка покоряет сердце.

Это, в сущности, современная вариация голубцов, в которой листья капусты сворачиваются не традиционно в «конвертики», а формируют аппетитные слои с сочной мясной начинкой и сыром. Благодаря запеканию в томатном соусе блюдо становится очень нежным и ароматным.

Ингредиенты

Для слоек

Капуста 1 шт.

Мясной фарш (свинина, говядина или смешанный) 400 г

Болгарский перец 1шт.

Помидор 1шт.

Отварной рис 100 г

Панировочные сухари 20 г

Яйцо 1 шт.

Соль

Черный перец

Моцарелла 150 г

Для соуса

Томатный соус 200 мл

Огурец свежий 1шт.

Чеснок 1 зубчик

Лимонный сок 10 мл

Оливковое масло

Соль

Черный перец

Для подачи

Греческий йогурт 150 г

Укроп 10 г

Мята 5 г

Приготовление

Возьмите целый кочан капусты, поместите его в полиэтиленовый пакет, залейте кипятком и завяжите пакет. Оставьте на 20 мин — листья станут мягкими и гибкими. Осторожно разделите 10–12 самых крупных листьев. По желанию удалите грубые части толстых жилок. В большой миске смешайте: мясной фарш, мелко нарезанный перец, измельченный помидор, отварной рис, панировочные сухари, яйцо, соль и перец. Хорошо вымесите начинку, чтобы она была однородной и пластичной. Выложите несколько капустных листьев внахлест, сверху положите мясную начинку. Затем посыпьте натертой моцареллой и снова накройте капустой. Аккуратно разрежьте не полоски и сложите «слоями» — сгибая лист в несколько раз с начинкой, как слоеный пирожок. Вылейте томатный соус на противень, затем сверху выложите готовые завиванцы в форму для запекания. Полите слойки полученным соусом сверху. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C в течение 30 мин. Под конец посыпьте немного моцареллой и оставьте в духовке еще на 5–10 мин до румяной корочки.

Советы:

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Фарш можно заменить куриным или индюшачьим — будет диетичнее.

Моцареллу — на любой любимый твердый сыр.

Томатный соус можно готовить из пасты, разбавленной водой и специями.

Подача

Для соуса смешайте греческий йогурт с мелко нарезанным укропом и мятой. Подавайте его рядом — это придаст легкость и баланс.

Капустные слойки с мясом — это вкусный и современный способ приготовить голубцы. Минимум хлопот, максимум пользы и впечатлений. Такое блюдо не только соберет за столом всю семью, но и удивит гостей. Попробуйте приготовить и убедитесь сами: традиции могут быть вкусными в новом стиле.