ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
120
Время на прочтение
2 мин

Капустные слойки с мясом: новый рецепт традиционных голубцов

Голубцы — это классика украинской кухни, знакомая каждому из детства. Однако даже самые традиционные рецепты порой хочется освежить — добавить современный подход, сделать блюдо визуально более интересным и простым в приготовлении.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Капустные слойки

Капустные слойки / © Instagram

Все это сочетает в себе рецепт капустных слоек с мясом, который стал популярным благодаря кулинарной странице appetizing.tv. Он не только прост, но и эффектен: с первого взгляда и с первого кусочка покоряет сердце.

Это, в сущности, современная вариация голубцов, в которой листья капусты сворачиваются не традиционно в «конвертики», а формируют аппетитные слои с сочной мясной начинкой и сыром. Благодаря запеканию в томатном соусе блюдо становится очень нежным и ароматным.

Ингредиенты

Для слоек

  • Капуста 1 шт.

  • Мясной фарш (свинина, говядина или смешанный) 400 г

  • Болгарский перец 1шт.

  • Помидор 1шт.

  • Отварной рис 100 г

  • Панировочные сухари 20 г

  • Яйцо 1 шт.

  • Соль

  • Черный перец

  • Моцарелла 150 г

Для соуса

  • Томатный соус 200 мл

  • Огурец свежий 1шт.

  • Чеснок 1 зубчик

  • Лимонный сок 10 мл

  • Оливковое масло

  • Соль

  • Черный перец

Для подачи

  • Греческий йогурт 150 г

  • Укроп 10 г

  • Мята 5 г

Приготовление

  1. Возьмите целый кочан капусты, поместите его в полиэтиленовый пакет, залейте кипятком и завяжите пакет.

  2. Оставьте на 20 мин — листья станут мягкими и гибкими.

  3. Осторожно разделите 10–12 самых крупных листьев. По желанию удалите грубые части толстых жилок.

  4. В большой миске смешайте: мясной фарш, мелко нарезанный перец, измельченный помидор, отварной рис, панировочные сухари, яйцо, соль и перец.

  5. Хорошо вымесите начинку, чтобы она была однородной и пластичной.

  6. Выложите несколько капустных листьев внахлест, сверху положите мясную начинку. Затем посыпьте натертой моцареллой и снова накройте капустой.

  7. Аккуратно разрежьте не полоски и сложите «слоями» — сгибая лист в несколько раз с начинкой, как слоеный пирожок.

  8. Вылейте томатный соус на противень, затем сверху выложите готовые завиванцы в форму для запекания. Полите слойки полученным соусом сверху.

  9. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C в течение 30 мин. Под конец посыпьте немного моцареллой и оставьте в духовке еще на 5–10 мин до румяной корочки.

Советы:

  • Фарш можно заменить куриным или индюшачьим — будет диетичнее.

  • Моцареллу — на любой любимый твердый сыр.

  • Томатный соус можно готовить из пасты, разбавленной водой и специями.

Подача

Для соуса смешайте греческий йогурт с мелко нарезанным укропом и мятой. Подавайте его рядом — это придаст легкость и баланс.

Капустные слойки с мясом — это вкусный и современный способ приготовить голубцы. Минимум хлопот, максимум пользы и впечатлений. Такое блюдо не только соберет за столом всю семью, но и удивит гостей. Попробуйте приготовить и убедитесь сами: традиции могут быть вкусными в новом стиле.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie