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Капустные слойки с мясом: новый рецепт традиционных голубцов
Голубцы — это классика украинской кухни, знакомая каждому из детства. Однако даже самые традиционные рецепты порой хочется освежить — добавить современный подход, сделать блюдо визуально более интересным и простым в приготовлении.
Все это сочетает в себе рецепт капустных слоек с мясом, который стал популярным благодаря кулинарной странице appetizing.tv. Он не только прост, но и эффектен: с первого взгляда и с первого кусочка покоряет сердце.
Это, в сущности, современная вариация голубцов, в которой листья капусты сворачиваются не традиционно в «конвертики», а формируют аппетитные слои с сочной мясной начинкой и сыром. Благодаря запеканию в томатном соусе блюдо становится очень нежным и ароматным.
Ингредиенты
Для слоек
Капуста 1 шт.
Мясной фарш (свинина, говядина или смешанный) 400 г
Болгарский перец 1шт.
Помидор 1шт.
Отварной рис 100 г
Панировочные сухари 20 г
Яйцо 1 шт.
Соль
Черный перец
Моцарелла 150 г
Для соуса
Томатный соус 200 мл
Огурец свежий 1шт.
Чеснок 1 зубчик
Лимонный сок 10 мл
Оливковое масло
Соль
Черный перец
Для подачи
Греческий йогурт 150 г
Укроп 10 г
Мята 5 г
Приготовление
Возьмите целый кочан капусты, поместите его в полиэтиленовый пакет, залейте кипятком и завяжите пакет.
Оставьте на 20 мин — листья станут мягкими и гибкими.
Осторожно разделите 10–12 самых крупных листьев. По желанию удалите грубые части толстых жилок.
В большой миске смешайте: мясной фарш, мелко нарезанный перец, измельченный помидор, отварной рис, панировочные сухари, яйцо, соль и перец.
Хорошо вымесите начинку, чтобы она была однородной и пластичной.
Выложите несколько капустных листьев внахлест, сверху положите мясную начинку. Затем посыпьте натертой моцареллой и снова накройте капустой.
Аккуратно разрежьте не полоски и сложите «слоями» — сгибая лист в несколько раз с начинкой, как слоеный пирожок.
Вылейте томатный соус на противень, затем сверху выложите готовые завиванцы в форму для запекания. Полите слойки полученным соусом сверху.
Запекайте в духовке, разогретой до 180°C в течение 30 мин. Под конец посыпьте немного моцареллой и оставьте в духовке еще на 5–10 мин до румяной корочки.
Советы:
Фарш можно заменить куриным или индюшачьим — будет диетичнее.
Моцареллу — на любой любимый твердый сыр.
Томатный соус можно готовить из пасты, разбавленной водой и специями.
Подача
Для соуса смешайте греческий йогурт с мелко нарезанным укропом и мятой. Подавайте его рядом — это придаст легкость и баланс.
Капустные слойки с мясом — это вкусный и современный способ приготовить голубцы. Минимум хлопот, максимум пользы и впечатлений. Такое блюдо не только соберет за столом всю семью, но и удивит гостей. Попробуйте приготовить и убедитесь сами: традиции могут быть вкусными в новом стиле.