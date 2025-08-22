Капустные стейки с травяным маслом: интересный рецепт

Капустные стейки с травяным маслом / © Credits

Реклама

Одним из таких вариантов являются капустные стейки с травяным маслом. Это блюдо сочетает простоту приготовления, бюджетность ингредиентов и яркий ресторанный вкус. Фудблогер Chloe Gebacz поделилась рецептом, который уже стал кулинарным трендом.

Ингредиенты

Капустные стейки

Зеленая капуста 1 средний кочан (около 1-1,2 кг)

Оливковое масло 2 ст. л

Молотый черный перец ½ ч. л

Луковая приправа ½ ч. л

Соль ¼ ч. л

Травяное масло

Сливочное масло 4 ст. л

Измельченная зелень (базилик, укроп, петрушка, зеленый лук или микс) ¼ стакана

Чеснок 3 зубчика

Цедра лимона 1 ч. л

Лимонный сок 1 ч. л

Соус Вустершир (можно заменить соевым) 1 ч. л

Красный перец (чили) ¼ ч. л

Соль

Приготовление

Разогрейте духовку до 220°C. Срежьте грубый кочанный стержень, затем разрежьте капусту вертикально на 4 «стейка» толщиной примерно 2,5 см. Выложите на противень, застеленный пергаментом или фольгой. Смажьте обе стороны оливковым маслом, посыпьте солью, перцем и луковым порошком. Готовьте в духовке 40-45 мин, переворачивайте один раз посередине процесса. Стейки должны стать золотистыми и мягкими внутри. В миске смешайте мягкое сливочное масло с измельченной зеленью, чесноком, лимонным соком и цедрой, специями. Хорошо разотрите вилкой или взбейте миксером до однородной массы. Выложите горячие стейки на тарелку, сверху положите по ложке травяного масла. Оно сразу начнет таять и капуста наполнится ароматами.

Советы

Если хотите более нежный вкус, используйте молодой кочан весенней капусты.

Для более выразительной корочки можно в конце запекания включить режим «гриль» на 3-5 мин.

Травяное масло можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, оно прекрасно подходит и к мясу, и к картофелю.

Капустные стейки с травяным маслом — это блюдо, которое доказывает, что даже простые овощи могут зазвучать по-новому. Оно подойдет и для легкого обеда, и как гарнир к рыбе или мясу. А благодаря нежному сливочному соусу с зеленью ваши «стейки» станут любимым блюдом всей семьи.