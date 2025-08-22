- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 2 мин
Капустные стейки с травяным маслом: интересный рецепт
Капуста — это не только традиционный борщ или салат. Современная кухня предлагает новые способы приготовления этого привычного продукта, которые могут удивить даже самых требовательных гурманов.
Одним из таких вариантов являются капустные стейки с травяным маслом. Это блюдо сочетает простоту приготовления, бюджетность ингредиентов и яркий ресторанный вкус. Фудблогер Chloe Gebacz поделилась рецептом, который уже стал кулинарным трендом.
Ингредиенты
Капустные стейки
Зеленая капуста 1 средний кочан (около 1-1,2 кг)
Оливковое масло 2 ст. л
Молотый черный перец ½ ч. л
Луковая приправа ½ ч. л
Соль ¼ ч. л
Травяное масло
Сливочное масло 4 ст. л
Измельченная зелень (базилик, укроп, петрушка, зеленый лук или микс) ¼ стакана
Чеснок 3 зубчика
Цедра лимона 1 ч. л
Лимонный сок 1 ч. л
Соус Вустершир (можно заменить соевым) 1 ч. л
Красный перец (чили) ¼ ч. л
Соль
Приготовление
Разогрейте духовку до 220°C. Срежьте грубый кочанный стержень, затем разрежьте капусту вертикально на 4 «стейка» толщиной примерно 2,5 см. Выложите на противень, застеленный пергаментом или фольгой.
Смажьте обе стороны оливковым маслом, посыпьте солью, перцем и луковым порошком.
Готовьте в духовке 40-45 мин, переворачивайте один раз посередине процесса. Стейки должны стать золотистыми и мягкими внутри.
В миске смешайте мягкое сливочное масло с измельченной зеленью, чесноком, лимонным соком и цедрой, специями. Хорошо разотрите вилкой или взбейте миксером до однородной массы.
Выложите горячие стейки на тарелку, сверху положите по ложке травяного масла. Оно сразу начнет таять и капуста наполнится ароматами.
Советы
Если хотите более нежный вкус, используйте молодой кочан весенней капусты.
Для более выразительной корочки можно в конце запекания включить режим «гриль» на 3-5 мин.
Травяное масло можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, оно прекрасно подходит и к мясу, и к картофелю.
Капустные стейки с травяным маслом — это блюдо, которое доказывает, что даже простые овощи могут зазвучать по-новому. Оно подойдет и для легкого обеда, и как гарнир к рыбе или мясу. А благодаря нежному сливочному соусу с зеленью ваши «стейки» станут любимым блюдом всей семьи.