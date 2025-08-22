ТСН в социальных сетях

Капустные стейки с травяным маслом: интересный рецепт

Капуста — это не только традиционный борщ или салат. Современная кухня предлагает новые способы приготовления этого привычного продукта, которые могут удивить даже самых требовательных гурманов.

Капустные стейки с травяным маслом

Капустные стейки с травяным маслом / © Credits

Одним из таких вариантов являются капустные стейки с травяным маслом. Это блюдо сочетает простоту приготовления, бюджетность ингредиентов и яркий ресторанный вкус. Фудблогер Chloe Gebacz поделилась рецептом, который уже стал кулинарным трендом.

Ингредиенты

Капустные стейки

  • Зеленая капуста 1 средний кочан (около 1-1,2 кг)

  • Оливковое масло 2 ст. л

  • Молотый черный перец ½ ч. л

  • Луковая приправа ½ ч. л

  • Соль ¼ ч. л

Травяное масло

  • Сливочное масло 4 ст. л

  • Измельченная зелень (базилик, укроп, петрушка, зеленый лук или микс) ¼ стакана

  • Чеснок 3 зубчика

  • Цедра лимона 1 ч. л

  • Лимонный сок 1 ч. л

  • Соус Вустершир (можно заменить соевым) 1 ч. л

  • Красный перец (чили) ¼ ч. л

  • Соль

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220°C. Срежьте грубый кочанный стержень, затем разрежьте капусту вертикально на 4 «стейка» толщиной примерно 2,5 см. Выложите на противень, застеленный пергаментом или фольгой.

  2. Смажьте обе стороны оливковым маслом, посыпьте солью, перцем и луковым порошком.

  3. Готовьте в духовке 40-45 мин, переворачивайте один раз посередине процесса. Стейки должны стать золотистыми и мягкими внутри.

  4. В миске смешайте мягкое сливочное масло с измельченной зеленью, чесноком, лимонным соком и цедрой, специями. Хорошо разотрите вилкой или взбейте миксером до однородной массы.

  5. Выложите горячие стейки на тарелку, сверху положите по ложке травяного масла. Оно сразу начнет таять и капуста наполнится ароматами.

Советы

  • Если хотите более нежный вкус, используйте молодой кочан весенней капусты.

  • Для более выразительной корочки можно в конце запекания включить режим «гриль» на 3-5 мин.

  • Травяное масло можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, оно прекрасно подходит и к мясу, и к картофелю.

Капустные стейки с травяным маслом — это блюдо, которое доказывает, что даже простые овощи могут зазвучать по-новому. Оно подойдет и для легкого обеда, и как гарнир к рыбе или мясу. А благодаря нежному сливочному соусу с зеленью ваши «стейки» станут любимым блюдом всей семьи.

