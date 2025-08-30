ТСН в социальных сетях

Рецепты
112
1 мин

Капустный суп с фасолью: рецепт питательного блюда

Капуста, картофель, фасоль и немного зелени — казалось бы, самые обычные продукты, которые есть почти в каждой украинской кухне. Но именно из них можно приготовить очень вкусный, питательный и легкий суп, который подарит ощущение уюта даже в самый пасмурный день.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
30 минут
60 ккал
Капустный суп с фасолью

Капустный суп с фасолью / © Credits

Фудблогер Tom Walton рассказал, как приготовить этот интересный овощной суп, ведь он полезен для пищеварения, насыщает, но не утяжеляет, помогает разнообразить ежедневное меню и прекрасно подходит и для вегетарианцев, и для тех, кто просто хочет уменьшить количество мяса в рационе.

Ингредиенты

Оливковое масло
3 ст. л.
Картофель
3 шт.
Лук порей (можно заменить на обычный лук)
1 шт.
Белокочанная капуста
½ кочана
Чеснок
3 зубчика
Семена тмина (или кориандра)
1 ст. л
Овощной бульон
1,2 л
Белая фасоль
1 банка (400 г)
Лимон
1 шт.
Свежий укроп
Соль
Черный перец

Приготовление

  1. В большой кастрюле разогрейте масло, добавьте картофель со щепоткой соли. Пассеруйте 1 мин.

  2. Добавьте лук-порей, капусту и чеснок. Готовьте еще 5 мин, пока овощи немного размякнут.

  3. Добавьте тмин, перемешайте, чтобы раскрыть аромат специй.

  4. Влейте овощной бульон, доведите до легкого кипения и варите 10 мин.

  5. Добавьте фасоль, лимонную цедру и укроп, прогрейте суп еще 2-3 мин.

  6. Перед подачей подайте к столу кусочки лимона, чтобы каждый мог добавить сок по своему вкусу.

Вариации

  • Добавьте отварное куриное филе или кусочки запеченной курицы, так суп станет еще более питательным.

  • С рыбой. В бульон можно бросить куски трески или судака и проварить их сразу в супе.

  • С другими бобовыми. Попробуйте заменить белую фасоль на нут или красную чечевицу.

Капустный суп с фасолью — это пример того, как из обычных продуктов можно сделать что-то действительно особенное. Он легкий, сытный, ароматный и очень универсальный. Такое блюдо станет любимым как для семейных обедов, так и для быстрого ужина после работы.

