Капустный суп с фасолью: рецепт питательного блюда

Капустный суп с фасолью / © Credits

Фудблогер Tom Walton рассказал, как приготовить этот интересный овощной суп, ведь он полезен для пищеварения, насыщает, но не утяжеляет, помогает разнообразить ежедневное меню и прекрасно подходит и для вегетарианцев, и для тех, кто просто хочет уменьшить количество мяса в рационе.

Ингредиенты Оливковое масло 3 ст. л. Картофель 3 шт. Лук порей (можно заменить на обычный лук) 1 шт. Белокочанная капуста ½ кочана Чеснок 3 зубчика Семена тмина (или кориандра) 1 ст. л Овощной бульон 1,2 л Белая фасоль 1 банка (400 г) Лимон 1 шт. Свежий укроп Соль Черный перец

Приготовление

В большой кастрюле разогрейте масло, добавьте картофель со щепоткой соли. Пассеруйте 1 мин. Добавьте лук-порей, капусту и чеснок. Готовьте еще 5 мин, пока овощи немного размякнут. Добавьте тмин, перемешайте, чтобы раскрыть аромат специй. Влейте овощной бульон, доведите до легкого кипения и варите 10 мин. Добавьте фасоль, лимонную цедру и укроп, прогрейте суп еще 2-3 мин. Перед подачей подайте к столу кусочки лимона, чтобы каждый мог добавить сок по своему вкусу.

Вариации

Добавьте отварное куриное филе или кусочки запеченной курицы, так суп станет еще более питательным.

С рыбой. В бульон можно бросить куски трески или судака и проварить их сразу в супе.

С другими бобовыми. Попробуйте заменить белую фасоль на нут или красную чечевицу.



Капустный суп с фасолью — это пример того, как из обычных продуктов можно сделать что-то действительно особенное. Он легкий, сытный, ароматный и очень универсальный. Такое блюдо станет любимым как для семейных обедов, так и для быстрого ужина после работы.