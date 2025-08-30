- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
Капустный суп с фасолью: рецепт питательного блюда
Капуста, картофель, фасоль и немного зелени — казалось бы, самые обычные продукты, которые есть почти в каждой украинской кухне. Но именно из них можно приготовить очень вкусный, питательный и легкий суп, который подарит ощущение уюта даже в самый пасмурный день.
Фудблогер Tom Walton рассказал, как приготовить этот интересный овощной суп, ведь он полезен для пищеварения, насыщает, но не утяжеляет, помогает разнообразить ежедневное меню и прекрасно подходит и для вегетарианцев, и для тех, кто просто хочет уменьшить количество мяса в рационе.
Ингредиенты
- Оливковое масло
- 3 ст. л.
- Картофель
- 3 шт.
- Лук порей (можно заменить на обычный лук)
- 1 шт.
- Белокочанная капуста
- ½ кочана
- Чеснок
- 3 зубчика
- Семена тмина (или кориандра)
- 1 ст. л
- Овощной бульон
- 1,2 л
- Белая фасоль
- 1 банка (400 г)
- Лимон
- 1 шт.
- Свежий укроп
-
- Соль
-
- Черный перец
-
Приготовление
В большой кастрюле разогрейте масло, добавьте картофель со щепоткой соли. Пассеруйте 1 мин.
Добавьте лук-порей, капусту и чеснок. Готовьте еще 5 мин, пока овощи немного размякнут.
Добавьте тмин, перемешайте, чтобы раскрыть аромат специй.
Влейте овощной бульон, доведите до легкого кипения и варите 10 мин.
Добавьте фасоль, лимонную цедру и укроп, прогрейте суп еще 2-3 мин.
Перед подачей подайте к столу кусочки лимона, чтобы каждый мог добавить сок по своему вкусу.
Вариации
Добавьте отварное куриное филе или кусочки запеченной курицы, так суп станет еще более питательным.
С рыбой. В бульон можно бросить куски трески или судака и проварить их сразу в супе.
С другими бобовыми. Попробуйте заменить белую фасоль на нут или красную чечевицу.
Капустный суп с фасолью — это пример того, как из обычных продуктов можно сделать что-то действительно особенное. Он легкий, сытный, ароматный и очень универсальный. Такое блюдо станет любимым как для семейных обедов, так и для быстрого ужина после работы.