Карамельная шарлотка – рецепт вкусного яблочного пирога

Шарлотка с яблоками – наверное, один из самых любимых десертов осени и не только. Приготовить его легко, ингредиентов мало, и они доступны практически в любое время года.

Можно разнообразить обычную шарлотку и сделать ее с карамелизированными яблоками в виде начинки. Такой пирог с яблоками и карамелью получается несколько необычным и вкусным.

Рецепт шарлотки с яблоками в карамеле

Ингредиенты для приготовления теста шарлотки:

сахар – 4 ст. л или 100 г,

мед – 1,5 ст. л, равный 50 г,

яйцо – 1 шт,

мука – 6 ст. л, или 180 г,

сливочное масло – пол стандартной пачки или 100 г,

разрыхлитель – пол чайной ложки или 7 г,

молоко – пол стакана, это около 120 г,

по вкусу пряности – корица, кардамон.

Ингредиенты для начинки шарлотки

яблоки – 3 шт. среднего размера или 300 г очищенных,

сахар – пол стакана или 80 г,

масло сливочное – 20 г.

Приготовление карамельной шарлотки

Готовим начинку

Вымытые яблоки нарежьте кубиками

Растопите в сотейнике сахар до карамельного состояния, пока он не станет янтарного или темного цвета. Добавьте 15 г сливочного масла, порезанные яблоки, перемешайте.

Варите смесь, постоянно помешивая, пока жидкость не испарится.

Готовим тесто для шарлотки

Смешайте мягкое масло, сахар, мед и пряности. Добавьте яйцо, снова перемешайте до однородности.

Смешайте просеянную муку с разрыхлителем и добавьте в основную массу. Влейте молоко, перемешайте.

Добавьте карамелизированные яблоки и снова перемешайте.

Форму для выпечки выложите пергаментом, вылейте тесто.

В разогретую до 120°C духовку выпекайте пирог 50 минут. Увеличьте до 170°C температуру выпекания и держите шарлотку в ней еще 5 минут.

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