Карамельная шарлотка – рецепт вкусного яблочного пирога

Рецепт шарлотки с карамелизированными яблоками
Шарлотка с яблоками – наверное, один из самых любимых десертов осени и не только. Приготовить его легко, ингредиентов мало, и они доступны практически в любое время года.
Можно разнообразить обычную шарлотку и сделать ее с карамелизированными яблоками в виде начинки. Такой пирог с яблоками и карамелью получается несколько необычным и вкусным.
Рецепт шарлотки с яблоками в карамеле
Ингредиенты для приготовления теста шарлотки:
- сахар – 4 ст. л или 100 г,
- мед – 1,5 ст. л, равный 50 г,
- яйцо – 1 шт,
- мука – 6 ст. л, или 180 г,
- сливочное масло – пол стандартной пачки или 100 г,
- разрыхлитель – пол чайной ложки или 7 г,
- молоко – пол стакана, это около 120 г,
- по вкусу пряности – корица, кардамон.
Ингредиенты для начинки шарлотки
- яблоки – 3 шт. среднего размера или 300 г очищенных,
- сахар – пол стакана или 80 г,
- масло сливочное – 20 г.
Приготовление карамельной шарлотки
Готовим начинку
- Вымытые яблоки нарежьте кубиками
- Растопите в сотейнике сахар до карамельного состояния, пока он не станет янтарного или темного цвета. Добавьте 15 г сливочного масла, порезанные яблоки, перемешайте.
- Варите смесь, постоянно помешивая, пока жидкость не испарится.
Готовим тесто для шарлотки
- Смешайте мягкое масло, сахар, мед и пряности. Добавьте яйцо, снова перемешайте до однородности.
- Смешайте просеянную муку с разрыхлителем и добавьте в основную массу. Влейте молоко, перемешайте.
- Добавьте карамелизированные яблоки и снова перемешайте.
- Форму для выпечки выложите пергаментом, вылейте тесто.
- В разогретую до 120°C духовку выпекайте пирог 50 минут. Увеличьте до 170°C температуру выпекания и держите шарлотку в ней еще 5 минут.
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