Караси в сметане: классический рецепт

Рецепты и технология традиционных блюд выверены не годами, и даже не десятилетиями, а веками. Когда-то они передавались из уст в уста, а нынче хранятся в кулинарных книгах.

Есть блюда сложные, а есть минималистичные по своему составу и технологии. Одно из них – караси в сметане. Все, что необходимо для их приготовления, – это обозначенные в названии караси и сметана. Все остальное – лишь вариации на тему от грандов от кулинарии или любителей творить на кухне.

Никаких овощей и гарниров, все это можно подать отдельно. Никаких лишних специй, ибо они только забьют тонкий сливочный вкус блюда и особую сладость молодых карасей.

Ингредиенты:

1 кг карасей

2 стакана жирной сметаны

мука

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Карасей очистить от чешуи, выпотрошить, удалить жабры, промыть тушки холодной водой, тщательно обсушить, посолить, поперчить, не забывая втереть специи и внутри брюшка, и оставить на 15-20 минут.

Подготовленные тушки запанировать в муке и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Обжаренных карасей уложить в один слой в смазанную растительным маслом форму, залить сметаной так, чтобы она полностью покрыла все тушки, и запекать 20-30 минут при 180-200°С до образования румяной корочки.

На заметку

Карасей выбирайте свежайших и небольших, оптимальный размер – величиной с ладонь.

Сметану используйте с содержанием жира не менее 20%, лучше всего – домашнюю. Часть сметаны можете заменить сливками.

Чтобы максимально избавить себя от возни с мелкими косточками во время приема пищи, перед жаркой сделайте по всей поверхности тушек надсечки в виде сеточки. Поможет в этой ситуации и лимонный сок, который, как известно, любит всякая рыба.

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