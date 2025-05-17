- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
Караси в сметане с луком в духовке: классический рецепт
Рыбу используйте только живую, не замороженную и желательно средних размеров.
Если надрезать спинку рыбы вертикально или крестообразно, то получится ароматная рыбка, в которой практически не будет костей.Запеченная в сметане, она особенно вкусная и полезная, внутри остается сочной, а снаружи с хрустящей золотистой корочкой.
Ингредиенты
- карась
- 4 шт.
- лук репчатый
- 3-4 шт.
- сметана 25%
- 80 г
- растительное масло
- 20 мл
- соль
-
- перец черный молотый
-
Караси очистите от чешуи, удалите внутренности, черную пленку, плавники и хвост. Промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
С обеих сторон тушки сделайте неглубокие надрезы. Натрите карасей перцем черным молотым, посолите.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
Дно и бока формы для запекания смажьте растительным маслом, по всему дну распределите лук, на лук выложите карасей, обильно смажьте сметаной.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета.
Советы:
Сметану используйте жирную.
По желанию используйте специи для рыбы.