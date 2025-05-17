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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

Караси в сметане с луком в духовке: классический рецепт

Рыбу используйте только живую, не замороженную и желательно средних размеров.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
112 ккал
Караси в сметане с луком в духовке

Караси в сметане с луком в духовке / © Credits

Если надрезать спинку рыбы вертикально или крестообразно, то получится ароматная рыбка, в которой практически не будет костей.Запеченная в сметане, она особенно вкусная и полезная, внутри остается сочной, а снаружи с хрустящей золотистой корочкой.

Ингредиенты

карась
4 шт.
лук репчатый
3-4 шт.
сметана 25%
80 г
растительное масло
20 мл
соль
перец черный молотый

  1. Караси очистите от чешуи, удалите внутренности, черную пленку, плавники и хвост. Промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  2. С обеих сторон тушки сделайте неглубокие надрезы. Натрите карасей перцем черным молотым, посолите.

  3. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

  4. Дно и бока формы для запекания смажьте растительным маслом, по всему дну распределите лук, на лук выложите карасей, обильно смажьте сметаной.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Сметану используйте жирную.

  • По желанию используйте специи для рыбы.

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Дата публикации
Количество просмотров
48
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