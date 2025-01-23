Крем-суп из красной чечевицы и карри: рецепт индийской кухни

Этот ароматный суп с питательной красной чечевицей, сливочным кокосовым молоком, овощами и специями согреет вас в холодные серые дни и станет изюминкой вашего кулинарного мастерства. Наполните дом теплом и пряным ароматом.
На странице alfiecooks рассказали, как просто и быстро приготовить суп из чечевицы с пряным карри, вдохновленный индийским настроением. Рецепт рассчитан на 4-6 порций.
Ингредиенты
- Морковь
- 2 шт.
- Лук
- 2 шт.
- Красный перец
- 1 шт.
- Чеснок
- 4 зубчика
- Имбирь
- Перец чили
- Приправа карри
- 1 ст. л
- Молотый тмин
- 1 ч.л
- Молотый кориандр
- 1 час. л
- Мелена куркума
- 1 ч. л
- Томатное пюре
- 1 ст. л
- Красная чечевица
- 100 г
- Кокосовое молоко
- 400 мл
- Овощной бульон
- 750 мл
- Свежий кориандр
- Йогурт
- 100 г
- Соль
- Перец
- Оливковое масло
Приготовление
- Мелко нарежьте морковь, лук и перец.
- Разогрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте туда овощи, посолите и пассеруйте около 5-10 мин до размягчения.
- Мелко нашинкуйте чеснок, имбирь и чили. Добавить в кастрюлю и готовьте еще 1 минуту до появления вкусного аромата.
- Добавьте сушеные специи, хорошо перемешайте и готовьте еще 1 мин.
- Затем добавьте томатное пюре и готовьте 1 минуту.
- Влейте кокосовое молоко и овощной бульон и добавьте чечевицу. Хорошо перемешайте, доведите до кипения и варите 20-30 мин под крышкой, регулярно помешивая, чтобы суп не пригорел.
- Приправьте по вкусу солью и перцем.
- Сделайте суп любимой консистенции, полностью перебив его в блендере или только половину. При необходимости добавьте еще немного кипятка.
- Для подачи разлейте суп по тарелкам, сверху уложите несколько ложек несладкого йогурта, свежий кориандр перец чили и по желанию украсьте любимой зеленью.
Этот пряный суп идеально подходит с хрустящим тостом или сухариками.
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