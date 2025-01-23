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Крем-суп из красной чечевицы и карри: рецепт индийской кухни

Крем-суп из красной чечевицы и карри: рецепт индийской кухни

Карри крем-суп из красной чечевицы / Фото: Credits

Этот ароматный суп с питательной красной чечевицей, сливочным кокосовым молоком, овощами и специями согреет вас в холодные серые дни и станет изюминкой вашего кулинарного мастерства. Наполните дом теплом и пряным ароматом.

На странице alfiecooks рассказали, как просто и быстро приготовить суп из чечевицы с пряным карри, вдохновленный индийским настроением. Рецепт рассчитан на 4-6 порций.

Ингредиенты

Морковь
2 шт.
Лук
2 шт.
Красный перец
1 шт.
Чеснок
4 зубчика
Имбирь
Перец чили
Приправа карри
1 ст. л
Молотый тмин
1 ч.л
Молотый кориандр
1 час. л
Мелена куркума
1 ч. л
Томатное пюре
1 ст. л
Красная чечевица
100 г
Кокосовое молоко
400 мл
Овощной бульон
750 мл
Свежий кориандр
Йогурт
100 г
Соль
Перец
Оливковое масло

Приготовление

  1. Мелко нарежьте морковь, лук и перец.
  2. Разогрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте туда овощи, посолите и пассеруйте около 5-10 мин до размягчения.
  3. Мелко нашинкуйте чеснок, имбирь и чили. Добавить в кастрюлю и готовьте еще 1 минуту до появления вкусного аромата.
  4. Добавьте сушеные специи, хорошо перемешайте и готовьте еще 1 мин.
  5. Затем добавьте томатное пюре и готовьте 1 минуту.
  6. Влейте кокосовое молоко и овощной бульон и добавьте чечевицу. Хорошо перемешайте, доведите до кипения и варите 20-30 мин под крышкой, регулярно помешивая, чтобы суп не пригорел.
  7. Приправьте по вкусу солью и перцем.
  8. Сделайте суп любимой консистенции, полностью перебив его в блендере или только половину. При необходимости добавьте еще немного кипятка.
  9. Для подачи разлейте суп по тарелкам, сверху уложите несколько ложек несладкого йогурта, свежий кориандр перец чили и по желанию украсьте любимой зеленью.

Этот пряный суп идеально подходит с хрустящим тостом или сухариками.

Мы также писали о том, как приготовить сливочный крем-суп из цветной капусты.

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