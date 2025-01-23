Крем-суп из красной чечевицы и карри: рецепт индийской кухни

Этот ароматный суп с питательной красной чечевицей, сливочным кокосовым молоком, овощами и специями согреет вас в холодные серые дни и станет изюминкой вашего кулинарного мастерства. Наполните дом теплом и пряным ароматом.

На странице alfiecooks рассказали, как просто и быстро приготовить суп из чечевицы с пряным карри, вдохновленный индийским настроением. Рецепт рассчитан на 4-6 порций.

Ингредиенты Морковь 2 шт. Лук 2 шт. Красный перец 1 шт. Чеснок 4 зубчика Имбирь Перец чили Приправа карри 1 ст. л Молотый тмин 1 ч.л Молотый кориандр 1 час. л Мелена куркума 1 ч. л Томатное пюре 1 ст. л Красная чечевица 100 г Кокосовое молоко 400 мл Овощной бульон 750 мл Свежий кориандр Йогурт 100 г Соль Перец Оливковое масло

Приготовление

Мелко нарежьте морковь, лук и перец. Разогрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте туда овощи, посолите и пассеруйте около 5-10 мин до размягчения. Мелко нашинкуйте чеснок, имбирь и чили. Добавить в кастрюлю и готовьте еще 1 минуту до появления вкусного аромата. Добавьте сушеные специи, хорошо перемешайте и готовьте еще 1 мин. Затем добавьте томатное пюре и готовьте 1 минуту. Влейте кокосовое молоко и овощной бульон и добавьте чечевицу. Хорошо перемешайте, доведите до кипения и варите 20-30 мин под крышкой, регулярно помешивая, чтобы суп не пригорел. Приправьте по вкусу солью и перцем. Сделайте суп любимой консистенции, полностью перебив его в блендере или только половину. При необходимости добавьте еще немного кипятка. Для подачи разлейте суп по тарелкам, сверху уложите несколько ложек несладкого йогурта, свежий кориандр перец чили и по желанию украсьте любимой зеленью.

Этот пряный суп идеально подходит с хрустящим тостом или сухариками.

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