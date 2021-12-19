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Карп, тушенный с луком: рецепт вкусного обеда

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Карп, тушенный с луком: рецепт вкусного обеда

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Рыба по этому рецепту получается очень нежной и просто тает во рту.

Карп по этому рецепту готовится не быстро, но в результате получается очень вкусным. Такую рыбу можно подавать и с гарниром, и как отдельное блюдо.

Время приготовления: 1 час 20 минут

Ингредиенты:

  • карп — 1 кг
  • оливковое масло — 3 ст. л.
  • мука — 1 ст. л.
  • 9% уксус — 2 ст. л.
  • сахар — 1 ст. л.
  • горошины душистого перца — 2 шт.
  • лавровый лист — 2 шт.
  • гвоздика — 3 шт.
  • лук — 4 шт.
  • черный молотый перец
  • соль
  • зелень петрушки

Приготовление:

Очистите лук и порежьте полукольцами. Поджарьте его на оливковом масле до золотистости.

Карпа почистите, отрежьте плавники, голову и хвост, но не выбрасывайте их. Порежьте кусочками.

Подготовленную рыбу обваляйте в муке и поджарьте на сковороде, смазанной оливковым маслом.

Пока рыба жарится, приготовьте бульон. Для этого поместите в кастрюлю голову, хвост и плавники карпа, залейте водой и варите на медленном огне, периодически снимая ложкой образующуюся пену.

В кастрюлю переложите часть поджаренного лука, гвоздику, лавровый лист, сахар, душистый перец, добавьте уксус. Сверху на всю смесь выложите кусочки поджаренной рыбы, а на нее - оставшийся поджаренный лук и залейте рыбным бульоном, который приготовили.

Поставьте кастрюлю с рыбой на плиту и тушите на медленном огне 20 минут.

При подаче на стол обязательно полейте рыбу соусом, в котором она тушилась, и посыпьте зеленью петрушки.

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