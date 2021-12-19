Карп, тушенный с луком: рецепт вкусного обеда

Рыба по этому рецепту получается очень нежной и просто тает во рту.
Карп по этому рецепту готовится не быстро, но в результате получается очень вкусным. Такую рыбу можно подавать и с гарниром, и как отдельное блюдо.
Время приготовления: 1 час 20 минут
Ингредиенты:
- карп — 1 кг
- оливковое масло — 3 ст. л.
- мука — 1 ст. л.
- 9% уксус — 2 ст. л.
- сахар — 1 ст. л.
- горошины душистого перца — 2 шт.
- лавровый лист — 2 шт.
- гвоздика — 3 шт.
- лук — 4 шт.
- черный молотый перец
- соль
- зелень петрушки
Приготовление:
Очистите лук и порежьте полукольцами. Поджарьте его на оливковом масле до золотистости.
Карпа почистите, отрежьте плавники, голову и хвост, но не выбрасывайте их. Порежьте кусочками.
Подготовленную рыбу обваляйте в муке и поджарьте на сковороде, смазанной оливковым маслом.
Пока рыба жарится, приготовьте бульон. Для этого поместите в кастрюлю голову, хвост и плавники карпа, залейте водой и варите на медленном огне, периодически снимая ложкой образующуюся пену.
В кастрюлю переложите часть поджаренного лука, гвоздику, лавровый лист, сахар, душистый перец, добавьте уксус. Сверху на всю смесь выложите кусочки поджаренной рыбы, а на нее - оставшийся поджаренный лук и залейте рыбным бульоном, который приготовили.
Поставьте кастрюлю с рыбой на плиту и тушите на медленном огне 20 минут.
При подаче на стол обязательно полейте рыбу соусом, в котором она тушилась, и посыпьте зеленью петрушки.
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