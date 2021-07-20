Карпаччо из помидоров: эффектное блюдо для вечеринки

Карпаччо из помидоров: эффектное блюдо для вечеринки

Летнее меню мы не мыслим без обилия овощных блюд. Всевозможные салаты, рагу, запеканки и фаршированные овощи разнообразят наш стол.

Но на приготовление некоторых блюд уходит достаточно много времени, а тушение и запекание овощей требуют длительной работы у плиты, что в жару добавляет дискомфорта. Поэтому мы подбираем рецепты, требующие минимум термической обработки, тем более что в таком случае овощи теряют еще и часть драгоценных витаминов.

На приготовление карпаччо из помидоров у вас уйдет от силы минут 20, большую часть из которых вы сможете заниматься чем угодно, потому что блюдо должно настояться, принимая ароматы специй.

Ингредиенты:

3 помидора

10 оливок без косточек

3 столовые ложки оливкового масла

3 чайные ложки винного уксуса

0,5 пучка базилика

душистый молотый перец

соль

Приготовление

Помидоры вымыть, обсушить и нарезать острым ножом тонкими слайсами.

Подготовленные помидоры выложить на блюдо внахлест подобно колбасной или сырной нарезке, посолить, поперчить, сбрызнуть винным уксусом и оставить на 10-15 минут слегка промариноваться, после чего полить оливковым маслом.

Перед подачей выложить на помидоры нарезанные колечками оливки и притрусить измельченным базиликом.

На заметку

Помидоры выбирайте спелые, крупные и правильной формы.

Особенно эффектно выглядит карпаччо, для приготовления которого используются помидоры разных цветов.

Карпаччо можно ароматизировать бальзамическим уксусом и раздавленным зубком чеснока, а для остроты добавить молотый перец чили.

Вместо оливок можно использовать каперсы, а базилик заменить орегано, кинзой или любой зеленью на свой вкус.

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