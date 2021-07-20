Карпаччо из помидоров: эффектное блюдо для вечеринки

Летнее меню мы не мыслим без обилия овощных блюд. Всевозможные салаты, рагу, запеканки и фаршированные овощи разнообразят наш стол.
Но на приготовление некоторых блюд уходит достаточно много времени, а тушение и запекание овощей требуют длительной работы у плиты, что в жару добавляет дискомфорта. Поэтому мы подбираем рецепты, требующие минимум термической обработки, тем более что в таком случае овощи теряют еще и часть драгоценных витаминов.
На приготовление карпаччо из помидоров у вас уйдет от силы минут 20, большую часть из которых вы сможете заниматься чем угодно, потому что блюдо должно настояться, принимая ароматы специй.
Ингредиенты:
- 3 помидора
- 10 оливок без косточек
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 3 чайные ложки винного уксуса
- 0,5 пучка базилика
- душистый молотый перец
- соль
Приготовление
Помидоры вымыть, обсушить и нарезать острым ножом тонкими слайсами.
Подготовленные помидоры выложить на блюдо внахлест подобно колбасной или сырной нарезке, посолить, поперчить, сбрызнуть винным уксусом и оставить на 10-15 минут слегка промариноваться, после чего полить оливковым маслом.
Перед подачей выложить на помидоры нарезанные колечками оливки и притрусить измельченным базиликом.
На заметку
Помидоры выбирайте спелые, крупные и правильной формы.
Особенно эффектно выглядит карпаччо, для приготовления которого используются помидоры разных цветов.
Карпаччо можно ароматизировать бальзамическим уксусом и раздавленным зубком чеснока, а для остроты добавить молотый перец чили.
Вместо оливок можно использовать каперсы, а базилик заменить орегано, кинзой или любой зеленью на свой вкус.
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