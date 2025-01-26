Карпачо из свеклы: рецепт яркой закуски

Карпачо из свеклы – изысканное, полезное и невероятно яркое блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. Она сочетает в себе простоту приготовления, изысканный вкус и пользу для здоровья. Благодаря гармоничному сочетанию свеклы, нежного сыра, рукколы и пикантной заправки она способна покорить даже самых требовательных гурманов.

На странице KITCHEN WITCHERY рассказали о рецепте этого блюда и поделились деталями, чтобы вы могли создать кулинарный шедевр у себя дома.

Ингредиенты

Свекла 2 шт.

Фета или сливочный творог 30 г

Руккола

Семена или орехи

Соль

Перец

Заправка

Для приготовления заправки можно выбрать один из двух вариантов:

Классическая заправка

Гранатовый соус или бальзамик 2 ст. л

Оливковое масло 1 ст. л

Пикантная заправка

Американская (неострая) горчица 1 ст. л

Винный уксус 1 ст. л

Масло 2 ст. л

Приготовление

Свекла является основой этого блюда, поэтому важно правильно его приготовить. Лучше запекать, поскольку в таком случае он сохраняет яркий цвет, насыщенный вкус и полезные свойства. Для этого заверните каждый корнеплод в фольгу и запекайте в духовке при температуре 180–200°C около 40–60 минут в зависимости от размера. После запекания дайте свеклу остыть, а затем очистите от кожуры. Нарежьте запеченную свеклу тоненькими слайсами. Для этого можно использовать нож, овощечистку, специальные терки или слайсеры – все зависит от ваших предпочтений и имеющихся кухонных принадлежностей. Главное – ломтики должны быть тонкими, почти прозрачными, чтобы закуска выглядела элегантно. Выложите ломтики свеклы на плоскую тарелку. Можно расположить их в виде цветка, спиралью или просто в произвольном порядке. Смешайте компоненты выбранного варианта заправки. Если вы хотите нежный фруктовый вкус, выберите гранатовый соус. Для любителей пикантных акцентов подойдет смесь горчицы, уксуса и масла. Перемешайте заправку до однородности, чтобы компоненты хорошо соединились. На свеклу выложите горсть свежей руколы. Посыпьте все солью, перцем и измельченными орешками или семенами. Это могут быть грецкие орехи, кедровые орешки, семена тыквы или подсолнечника – выберите то, что вам по вкусу. Сверху выложите кусочки феты или небольшие порции сливочного сыра. Полейте блюдо заправкой, равномерно распределите его сверху свеклы и рукколы.

Советы:

Для этого рецепта лучше подходит свекла с тонкой кожицей, яркого насыщенного цвета. Убедитесь, что корнеплоды свежие и не имеют трещин или повреждений.

Карпачо лучше всего подходит, когда оно охлаждено. После приготовления оставьте блюдо на несколько минут в холодильнике.

Это блюдо вкусное и очень полезное. Свекла богата витаминами группы B и С, железом и антиоксидантами. Она улучшает кровообращение, способствует укреплению иммунитета и поддерживает здоровье кожи. Сочетание с сыром, орехами и зеленью делает блюдо сбалансированным и питательным.

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