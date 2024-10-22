Карпатская грибная юшка: рецепт любимого блюда

Настоящая грибная юшка наполнена ароматом леса и каждый ее глоток подарит вам тепло и уют. Грибы, особенно растущие в Карпатах, имеют неповторимый вкус и аромат, который невозможно сравнить с магазинными.

На странице mil_alexx_pp поделились рецептом ароматной и вкусной карпатской юшки, которая порадует вас и ваших близких в холодные осенние вечера. Это блюдо не только вкусное, но и очень питательное, ведь в нем сочетаются натуральные ингредиенты, которые насыщают организм витаминами и микроэлементами.

Ингредиенты Картофель 900 г Копченая курица 350 г Сушеные белые грибы 100 г Масло 40 г Лук 150 г Морковь 200 г Мука 1.5 ст. л Сметана 300 г Вода 1.5-2 л Плавленый сыр 1 шт. Соль Перец Паприка

Приготовление:

Залейте сушеные грибы кипятком и оставьте их на 30 мин; В кастрюлю бросьте нарезанный картофель и мясо, залейте водой и поставьте вариться; Слейте воду из грибов и обжарьте их на 1 ст.л масла около 5 мин; Перебросьте грибы в кастрюлю, не забудьте снять пену в процессе приготовления; Влейте на сковороду и обжарьте лук; Добавьте мелко натертую морковь и еще 1-2 зубчика чеснока, перемешайте все и жарьте еще 5 мин; На сковороду бросьте муку и влейте масло, тщательно перемешайте все; Затем перемешайте вместе с луком и морковью. Добавьте сметану, соль, перец и паприку; Если уха получается очень густой, влейте в нее 1-2 черпака воды; Добавьте плавленый сыр и тщательно вымешивайте все до однородности; Перекиньте в суп и проварите еще 5-7 мин, затем снимайте с плиты.

Советы:

Вместо сушеных грибов можно использовать свежие, тогда вам понадобится 400-500 г.

@mil_alexx_pp КАРПАТСКАЯ ГРИБНАЯ УШКА ✔️ Маленькая просьба — если сохранили себе рецепт, сбросьте в комментарии ➕ и поставьте ❤️, мне это очень важно ✅Нам понадобится: 900г картофеля 350г мяса( не обязательно 10 кур 0 белых грибов(или 400-500г сырых) 40г масла 150г лука 200г моркови 1.5ст.л муки 300г сметаны 1.5-2л воды пачка плавленого сырка(Дружба) соль, перец, паприка Б.3.1 Ж.1.9 В.6.4 Прием: #обед #перекус ⚖️вес всей порции — 3500г залейте кипятком сушеные грибы, и оставьте на 30мин в кастрюлю вбросьте нарезанный картофель и мясо(не обязательно, но можно – копченая курица дает классный аромат дымку) – залейте водой и ставьте вариться Слейте из грибов воду, и обжарьте на 1ст.л масла около 5мин. Перебросьте грибы в кастрюлю — и не забудьте снять пену в процессе приготовления, влейте в сковороду масло и обжарьте 4 мин лук. Добавьте мелко натертую морковь и можно еще 1-2 зубчика чеснока раздавить, и перемешивая жарьте 5мин. в сковороду бросьте муку и влейте масло и тщательно перемешайте между собой. Перемешайте вместе с луком и морковью. добавьте сметану, соль, перец, паприку. Если получается очень густым – влейте из супа 1-2 черпака воды. Добавьте плавленый сырок и тщательно вымешивайте до однородности перекиньте в суп, вымешайте и проварите еще 5-7мин и готово к подаче .

Карпатская грибная уха – это идеальное блюдо для семейного обеда или ужина. Ее приготовление не займет много времени, но результат вас приятно удивит.

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