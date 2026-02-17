- Дата публикации
Карпатская грибная юшка — рецепт украинского блюда, перед которым невозможно устоять
Аромат сушеных белых грибов, сливочная нежность сметаны и сытность картофеля — карпатская грибная юшка снова в тренде.
Простой рецепт от фудблогера mil_alexx_pp напоминает, что лучшая еда — та, которая согревает не только тело, но и поднимает настроение. Карпатская кухня — это о простоте, местных продуктах и уважении к традициям. Во время, когда мы устали от сложных гастрономических «конструкций», именно такие блюда возвращают ощущение дома.
Грибная юшка — одно из базовых блюд горных регионов Украины. Ее готовили из того, что было под рукой, как картофель, грибы, овощи, немного сметаны и никакого лишнего движения. Сегодня это блюдо переживает новую волну популярности, ведь его готовят фудблогеры, шефы и те, кто просто ищет комфортную еду для будней.
В отличие от классических крем-супов, карпатская уха имеет насыщенную, но не тяжелую текстуру. Она не перебивает вкус грибов, а подчеркивает их благодаря правильному балансу овощей, сметаны и специй.
Ключевой ингредиент — белые грибы, именно они дают тот глубокий, «лесной» аромат, который невозможно ни с чем спутать.
Ингредиенты
- картофель
- 900 г
- мясо
- 350 г
- сушеные белые грибы
- 100 г (или 400-500 г свежих)
- масло
- 40 г
- лук
- 150 г
- морковь
- 200 г
- мука
- 1,5 ст. л
- сметана
- 300 г
- вода
- 1,5-2 л
- плавленый сыр
- 1 шт.
- соль
-
- чёрный перец
-
- паприка
-
Приготовление
Сушеные грибы залейте кипятком и оставьте на 30 мин. Это не только смягчает текстуру, но и «пробуждает» аромат.
В кастрюлю выложите нарезанный картофель и мясо, если используете. Залейте водой и поставьте вариться.
Воду с грибов слейте, грибы нарежьте и обжарьте на 1 ст. л. масла примерно 5 мин.
Добавьте их в кастрюлю и не забывая снимать пену во время варки.
На сковороде обжарьте лук, где-то 4 мин, добавьте мелко натертую морковь и готовьте еще 5 мин.
Добавьте муку и немного масла, тщательно перемешайте.
Введите сметану, специи, а при необходимости — 1-2 черпаки бульона.
В конце добавьте плавленый сырок и вымешивайте до однородности.
Переложите смесь в кастрюлю, хорошо перемешайте и проварите еще 5-7 мин.
Карпатская грибная юшка — это больше, чем суп. Это о спокойствии, традиции и теплых вечерах на кухне. Она не требует сложных техник, но всегда получается вкусной. И, возможно, именно такие рецепты — лучший способ немного притормозить и позаботиться о себе.